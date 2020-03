Додано: Пон 23 бер, 2020 08:24

Faceless написав: maza5 написав: jj1981ua написав: ага, не плохая если мыслить в горизонте 5-10 лет. но входить в нее нужно не ранее чем через год - когда цена будет как в 90-е. ага, не плохая если мыслить в горизонте 5-10 лет. но входить в нее нужно не ранее чем через год - когда цена будет как в 90-е.

Пару мес. назад никто не мог представить, что все страны закроют границы.

А по факту весь мир охватила эпидемия короновируса+ еще финансовый кризис в придачу.

По Киеву.

Удаленная работа сотрудников позволит покинуть Киев и прекратить арендовать здесь. Как там представители зарубежных компаний, еще здесь на долго задержаться?

Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.

Только 2006-2007 года в Украине - судя по средней зарплате - наступили в 2019. Так что конечно в масштабах геологии все начнет быстро возвращаться - мамонт и глазом моргнуть не успеет...



