Richi написав:

Vlad442 написав: Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет. Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет.

Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка?