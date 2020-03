Додано: Пон 23 бер, 2020 09:13

Мизантрóп написав: Proofy написав: Мизантрóп написав: Зрею избавляться от гастинки 19м. на Ломоноса у м.Васильковской (одна сига ходьбы) Зрею избавляться от гастинки 19м. на Ломоноса у м.Васильковской (одна сига ходьбы) И шо воно зараз? И шо воно зараз?

жрать не просит,комуналь до 1000 зима и 200 лето.Но уже не нужный актив,у нас этого гуталину...

Рядом "Новая Англия" на пятки совкошлаку наступает жрать не просит,комуналь до 1000 зима и 200 лето.Но уже не нужный актив,у нас этого гуталину...Рядом "Новая Англия" на пятки совкошлаку наступает

ой не слухаєш ти Трибеку рокетчиццю: новострій стане, готовий шлачок подорожає ой не слухаєш ти Трибеку рокетчиццю: новострій стане, готовий шлачок подорожає

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

