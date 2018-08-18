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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3257325832593260

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
2
приблизно не зміняться
4%
3
знизяться в межах 10%
16%
12
знизяться на 10-25%
39%
30
знизяться на 25%-50%
26%
20
знизяться більше, ніж на 50%
11%
8
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет.

я ничего героического не сделал. и цены пока что никак не отреагировали.
вполне возможно, что через месяц-полтора всё будет как прежде
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:13

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:
  Мизантрóп написав:Зрею избавляться от гастинки 19м. на Ломоноса у м.Васильковской (одна сига ходьбы)
И шо воно зараз?

жрать не просит,комуналь до 1000 зима и 200 лето.Но уже не нужный актив,у нас этого гуталину...
Рядом "Новая Англия" на пятки совкошлаку наступает :mrgreen:

ой не слухаєш ти Трибеку рокетчиццю: новострій стане, готовий шлачок подорожає
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:18

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет.

Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.
Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)
Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка?

добре що зранку прочитав, а то би цілу ніч не міг би заснути після такого БП, ОШ і ЯЗ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:В мене така думка зріє, що найкращим варіантом можливо був би кеш


Почему не карточка?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:26

  airmax78 написав:Неправильный вывод. Правильный вывод такой: в нашей стране, если ты хочешь обеспечить себе какой-то минимальный уровень комфорта и не быть заложником обстоятельств в огромном количестве случаев (дождь пошел, снег пошел, митингующие перекрыли Грушевского, ремонт метро, ремонт скоростной трамвайной линии, богданы начали рассыпаться на ходу, UBER сошел с ума с тарифами и т.д. и т.п. - ты должен иметь автомобиль.

макс пішов із бізнесу РН в автобізнес.
модні МЗК замінились промоцією авто
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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  #<1 ... 3257325832593260
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