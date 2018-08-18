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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3261326232633264

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
4%
3
знизяться в межах 10%
17%
13
знизяться на 10-25%
38%
30
знизяться на 25%-50%
26%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:Сможет, если договор закончился и квартира сдаётся в виде годном для заселения следующего квартиранта.

Не у всех сдающих бабушкину квартиру, есть достаточные накопления и желание с ними расстаться. "Берешь чужое на время, отдаешь свое навсегда".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:18

  Vlad442 написав:Еще вопрос, что произойдет с темой управления недвижимостью. Одно время люди рекламировали себя, что за 10 с лишним процентов они согласны ездить за арендной платой. Если сейчас арендаторы съедут, будут ли они отрабатывать и каждый день ездить на проказы, пытаясь сдать по максимальной цене? Будут стараться спихнуть дешево, рассказывая про кризис? Вернут квартиру собственнику со словами "работа хорошая, но в пожар я увольняюсь".


Брокеры перестали названивать. Видимо на карантине. Думаю управляющие перейдут на систему «деньги на карту»
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:21

Если все хорошо, то хорошо, а если нужно принимать квартиру, делать уборку и кататься на просмотры?
Это как офицер, который получает зарплату за то, чтобы потом умереть за Родину. Может он сказать, когда начинается война, "я устал, я увольняюсь"?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:22

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  Serg-ik написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/467282/rynok-arendy-v-kieve-ruhnul-a-prodazhi-kvartir-vstali

Рынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир встали

еще один сегмент сферы "услуг" остался на голодном пайке.

Рокета впала на голови рокетчиків і рокетчиць.
Чого й слід було чекати))) :mrgreen:


Чего «слид було чекати»??

Натаха, харе писати від чоловічого імені. Розум в тебе все одно жіночий і недалекий.((( :mrgreen:

Щодо ринку оренду - я попереджував, що не буде ніякого повернення цін 2008-2013 чи підйому економіки. Тому що машинобудування лежить.

І про зупинку новобудів попереджував.

Як там копанки, Натаха? Працюють?
Всім власникам копанок видають дипломи МВА? Чи лише найобмеженішім?

  Frant написав:Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
"То рошенко у всьому винний!"
А шаромиги гроші рахують безупинно!

Цей віршик я написав в березні 2018, він є в архіві.
Все йде за планом)))


Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 бер, 2020 13:27, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:23

  Vlad442 написав:Еще вопрос, что произойдет с темой управления недвижимостью. Одно время люди рекламировали себя, что за 10 с лишним процентов они согласны ездить за арендной платой. Если сейчас арендаторы съедут, будут ли они отрабатывать и каждый день ездить на проказы, пытаясь сдать по максимальной цене? Будут стараться спихнуть дешево, рассказывая про кризис? Вернут квартиру собственнику со словами "работа хорошая, но в пожар я увольняюсь".
На время общий ступор. Каждый в том состоянии(или с чем) в каком его застал карантин. После исчезновения этого фактора будет какая то новая реальность. Низкий сезон например.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 13:55

  Vlad442 написав:Если все хорошо, то хорошо, а если нужно принимать квартиру, делать уборку и кататься на просмотры?
Это как офицер, который получает зарплату за то, чтобы потом умереть за Родину. Может он сказать, когда начинается война, "я устал, я увольняюсь"?


В принципе иногда создается впечатление что брокеры готовы убить за комиссию. Возможно готовы и умереть
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хехе, лендлорда анально наказали за попытку возврата рабства в конституцию. Редкое единодушие постояльцев радует!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:56

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:хехе, лендлорда анально наказали за попытку возврата рабства в конституцию. Редкое единодушие постояльцев радует!
https://youtu.be/lOzWXvSfR4g

Скоро за вікном


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