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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 бер, 2020 13:16
dir написав:
Сможет, если договор закончился и квартира сдаётся в виде годном для заселения следующего квартиранта.
Не у всех сдающих бабушкину квартиру, есть достаточные накопления и желание с ними расстаться. "Берешь чужое на время, отдаешь свое навсегда".
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:18
Vlad442 написав:
Еще вопрос, что произойдет с темой управления недвижимостью. Одно время люди рекламировали себя, что за 10 с лишним процентов они согласны ездить за арендной платой. Если сейчас арендаторы съедут, будут ли они отрабатывать и каждый день ездить на проказы, пытаясь сдать по максимальной цене? Будут стараться спихнуть дешево, рассказывая про кризис? Вернут квартиру собственнику со словами "работа хорошая, но в пожар я увольняюсь".
Брокеры перестали названивать. Видимо на карантине. Думаю управляющие перейдут на систему «деньги на карту»
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:21
Если все хорошо, то хорошо, а если нужно принимать квартиру, делать уборку и кататься на просмотры?
Это как офицер, который получает зарплату за то, чтобы потом умереть за Родину. Может он сказать, когда начинается война, "я устал, я увольняюсь"?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:22
investorkiev написав: Frant написав: Serg-ik написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/467282/rynok-arendy-v-kieve-ruhnul-a-prodazhi-kvartir-vstaliРынок аренды в Киеве рухнул, а продажи квартир встали
еще один сегмент сферы "услуг" остался на голодном пайке.
Рокета впала на голови рокетчиків і рокетчиць.
Чого й слід було чекати)))
Чего «слид було чекати»??
Натаха, харе писати від чоловічого імені. Розум в тебе все одно жіночий і недалекий.(((
Щодо ринку оренду - я попереджував, що не буде ніякого повернення цін 2008-2013 чи підйому економіки. Тому що машинобудування лежить.
І про зупинку новобудів попереджував.
Як там копанки, Натаха? Працюють?
Всім власникам копанок видають дипломи МВА? Чи лише найобмеженішім?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Frant написав:
Будуть, будуть недобуди стінами стояти!
А горе-інвештори - на баянах грати!
"То рошенко у всьому винний!"
А шаромиги гроші рахують безупинно!
Цей віршик я написав в березні 2018, він є в архіві.
Все йде за планом)))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 23 бер, 2020 13:27, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:23
Vlad442 написав:
Еще вопрос, что произойдет с темой управления недвижимостью. Одно время люди рекламировали себя, что за 10 с лишним процентов они согласны ездить за арендной платой. Если сейчас арендаторы съедут, будут ли они отрабатывать и каждый день ездить на проказы, пытаясь сдать по максимальной цене? Будут стараться спихнуть дешево, рассказывая про кризис? Вернут квартиру собственнику со словами "работа хорошая, но в пожар я увольняюсь".
На время общий ступор. Каждый в том состоянии(или с чем) в каком его застал карантин. После исчезновения этого фактора будет какая то новая реальность. Низкий сезон например.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:55
Vlad442 написав:
Если все хорошо, то хорошо, а если нужно принимать квартиру, делать уборку и кататься на просмотры?
Это как офицер, который получает зарплату за то, чтобы потом умереть за Родину. Может он сказать, когда начинается война, "я устал, я увольняюсь"?
В принципе иногда создается впечатление что брокеры готовы убить за комиссию. Возможно готовы и умереть
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:00
хехе, лендлорда анально наказали за попытку возврата рабства в конституцию. Редкое единодушие постояльцев радует!
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Додано: Пон 23 бер, 2020 15:56
sequence написав:хехе, лендлорда анально наказали за попытку возврата рабства в конституцию. Редкое единодушие постояльцев радует!
https://youtu.be/lOzWXvSfR4g
Скоро за вікном
Отобрать и поделить це нормально
Всім процвітання!
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