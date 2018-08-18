Richi написав:

Ну в самом деле, Вы же не мальчик, прекрасно знали, что всё это было и всё это будет. Знали, что сделали фальстарт, но прятали голову в песок находя для себя аргументации: хороших объектов мало и сильно не должны упасть ... Беру для себя, жизнь проходит и пр. Вы сомневаетесь, начинать ли ремонт? Не начинать! 2-3 месяца Вам погоды не сделают, а далее придёт осознание - валить деньги в ремонт или переоценить свой бюджет и понять на какой период хватит. Может так получиться, что у вас будут делать ремонт за то, что будете позволять рабочим жить в квартире, где они делают ремонт. А может и решите выскочить, так зачем тратить деньги?!