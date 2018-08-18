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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3263326432653266

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 80
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
5%
4
знизяться в межах 10%
18%
14
знизяться на 10-25%
38%
30
знизяться на 25%-50%
25%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:29

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав: В худшем - начнут пачками выезжать на малую родину.

А зачем? Что там делать на малой родине?

Там з.п трішки нижче київських у 95% людей.
Але економія на оренді.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:30

  Бывалый написав:Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села.

Ждали на рОкету
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:10

  investorkiev написав:
  Richi написав:Ну в самом деле, Вы же не мальчик, прекрасно знали, что всё это было и всё это будет. Знали, что сделали фальстарт, но прятали голову в песок находя для себя аргументации: хороших объектов мало и сильно не должны упасть ... Беру для себя, жизнь проходит и пр. Вы сомневаетесь, начинать ли ремонт? Не начинать! 2-3 месяца Вам погоды не сделают, а далее придёт осознание - валить деньги в ремонт или переоценить свой бюджет и понять на какой период хватит. Может так получиться, что у вас будут делать ремонт за то, что будете позволять рабочим жить в квартире, где они делают ремонт. А может и решите выскочить, так зачем тратить деньги?!

и на сколько по вашему мы упадем?

Аирмакс купил хату. Сколько там было падение после Голосухи? Около 25%? Значит так прим и будет))
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не дождался ответа, отвечу сам - рыцарь написал, что 101 продал Столар.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:56

  Бывалый написав:Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села.


Цікаво! То може треба хатки брати? Коли всі продають, купляй, коли всі купують, продавай...
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:17

  striped написав:не дождался ответа, отвечу сам - рыцарь написал, что 101 продал Столар.


рыцарь - это говорящая ж*** бени?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:14

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Тут больше вопрос психологии, а не контроля. Человеку на работе делать нечего кроме как работать. Включился в 9, выключился в 18. Дома так у большинства не получается. Слышал о людях, работающих на удаленке, которые снимают квартиру и уходят туда работать, потому что дома не получается сосредоточиться.

На работе тоже, как минимум, можно на этом форуме сидеть и впитывать изречения известных гуру лендлордизма.
Но в целом эффективность, конечно, намного ниже, когда домочадцы рядом. У меня один коллега бывший в Киеве жил где-то в Чабанах или Глевахе. Когда нужно было поработать в выходной день, ездил в офис в центр.

много лет работаю удаленно. На работу, примерно, уходит 2-3 часа. успеваю сделать как в офисе за 8- тк в офисе крадешь время у работодателя всякие чаи бегаешь ганяешь, тк ранше все равно не уйдешь. а дома, сел, впрягся, сделал, и пошел на море. или на велике поехал, или с ребенком и тд.
в итоге, на работу уходит времени, как на дорогу в офис.
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