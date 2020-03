Додано: Пон 23 бер, 2020 18:30

Бывалый написав: Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села. Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села.

Ждали на рОкету Ждали на рОкету

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/