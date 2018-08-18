Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бывалый написав:Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села.
Ждали на рОкету
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Richi написав:Ну в самом деле, Вы же не мальчик, прекрасно знали, что всё это было и всё это будет. Знали, что сделали фальстарт, но прятали голову в песок находя для себя аргументации: хороших объектов мало и сильно не должны упасть ... Беру для себя, жизнь проходит и пр. Вы сомневаетесь, начинать ли ремонт? Не начинать! 2-3 месяца Вам погоды не сделают, а далее придёт осознание - валить деньги в ремонт или переоценить свой бюджет и понять на какой период хватит. Может так получиться, что у вас будут делать ремонт за то, что будете позволять рабочим жить в квартире, где они делают ремонт. А может и решите выскочить, так зачем тратить деньги?!
и на сколько по вашему мы упадем?
Аирмакс купил хату. Сколько там было падение после Голосухи? Около 25%? Значит так прим и будет))
Бывалый написав:Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села.
Цікаво! То може треба хатки брати? Коли всі продають, купляй, коли всі купують, продавай...
Vlad442 написав:Тут больше вопрос психологии, а не контроля. Человеку на работе делать нечего кроме как работать. Включился в 9, выключился в 18. Дома так у большинства не получается. Слышал о людях, работающих на удаленке, которые снимают квартиру и уходят туда работать, потому что дома не получается сосредоточиться.
На работе тоже, как минимум, можно на этом форуме сидеть и впитывать изречения известных гуру лендлордизма. Но в целом эффективность, конечно, намного ниже, когда домочадцы рядом. У меня один коллега бывший в Киеве жил где-то в Чабанах или Глевахе. Когда нужно было поработать в выходной день, ездил в офис в центр.
много лет работаю удаленно. На работу, примерно, уходит 2-3 часа. успеваю сделать как в офисе за 8- тк в офисе крадешь время у работодателя всякие чаи бегаешь ганяешь, тк ранше все равно не уйдешь. а дома, сел, впрягся, сделал, и пошел на море. или на велике поехал, или с ребенком и тд. в итоге, на работу уходит времени, как на дорогу в офис.
Бывалый написав:Кстати по поводу хаток. У тещи есть хата 100 км от Киева в Черниговской области. Так есть вялотекущее желание ее продать. Жена мониторит изредка - обычно 2-3 объявления. А тут думаю может люди в село потянутся, ага уже 14 хат на продажу вывалили с этого села.
Цікаво! То може треба хатки брати? Коли всі продають, купляй, коли всі купують, продавай...
А що робити з квартирою в Анталії?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців