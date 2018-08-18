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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32673268326932703271>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
37%
30
знизяться на 25%-50%
24%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:08

  Zebra написав:Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.


Лендлорд: сидит в большой квартире 100+ кв м, с дизайнерским ремонтом, пьет кофе из кофемашины krups/saeco, двойной холодильник забит жратвой, под 60дюймовой плазмой стоит PS4, пересчитывает деньги в нале, гривне/дол, на счетах в банках. Немного грустит изза снизившегося на 10% месячного арендного кешфло.

Арендатор: потерял работу в чебуречной, уехал в Конотоп к родителям.

Напомните, кого из них обрил карантин?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:11

  investorkiev написав:Лендлорд: сидит в большой квартире 100+ кв м, с дизайнерским ремонтом, пьет кофе из кофемашины krups/saeco, двойной холодильник забит жратвой, под 60дюймовой плазмой стоит PS4, пересчитывает деньги в нале, гривне/дол, на счетах в банках. Немного грустит изза снизившегося на 10% месячного арендного кешфло.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:12

  investorkiev написав:
  Zebra написав:Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.

Арендатор: потерял работу в чебуречной, уехал в Конотоп к родителям.

то есть уже два арендатора вас покинули. Но один восполнил ряды, принеся минус 30% по аренде. и это за неделю.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:14

  airmax78 написав:Трибека хочет быть ближе к народу, чего придираетесь? Все ж поняли о чем идет речь. И да, я тоже немного очкую по поводу объемов эмиссии. И при этом понимаю, что нам-то с этого ничего не обломится. Т.е. эмиссия 4 трлн. баксов, если они все будут утилизированы американской экономикой, гривну сильно не поддержат.


Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.
Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:19

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:
  Zebra написав:Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.

Арендатор: потерял работу в чебуречной, уехал в Конотоп к родителям.

то есть уже два арендатора вас покинули. Но один восполнил ряды, принеся минус 30% по аренде. и это за неделю.


Если карантин продлится на 2 месяца, я ожидаю сьезд 50% арендаторов. Катастрофы не вижу, главное чтобы не поумирали на арендных хатах.

Не критичный спад в бизнесе. Если в мае закончим с карантином, осенью уже аренда восстановится.
Материальные активы этим и хороши: хоть хрущев, хоть зеленский, хоть рейган, хоть трамп - хата есть и дает аренду, вопрос только в том сколько.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:23

  investorkiev написав:
  Zebra написав:Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.


Лендлорд: сидит в большой квартире 100+ кв м, с дизайнерским ремонтом, пьет кофе из кофемашины krups/saeco, двойной холодильник забит жратвой, под 60дюймовой плазмой стоит PS4, пересчитывает деньги в нале, гривне/дол, на счетах в банках. Немного грустит изза снизившегося на 10% месячного арендного кешфло.

Арендатор: потерял работу в чебуречной, уехал в Конотоп к родителям.

Напомните, кого из них обрил карантин?


нищеброд что ли, у нормальных поцанчиков кофемашина уровня хотя бы миле, джура или гагия. плазма - вчерашний день, даже у юрчика пять лет назад был проектор, а у ровных лордов сейчас - лазерникии, плюс ламповое звукоусиление и акустика по цене шестидесятой плазмы. про пс4 - ноу коментс, таким разве что перед конотопскими школьниками корызять. нормальная система для игорей - VR шлем, вот халфа вышла. короче не зачет. напиши хоть сколько кеша есть на счетах.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, есть резон в твоих словах, но не будем забывать что лендлордство - это мелкий бизнес, а не крупный. Поэтому лендлорды скромные, нет у них миеле.

Я ж не написал «сидит в своей вилле 700+ метров с бассейном». Проще нужно быть и ближе к народу.

То что ты описал - это в семье какого нибудь агробарона или судьи-коррупционера.

Лендлорды-это так... как раньше писали в биографии писателей: «родился в семье мелкого лавочника. Родители были достаточно обеспечены что-бы дать ему хорошее образование (часто за границей) и поддерживать увлечение литературой». Вбейте в гугл «родился в семье мелкого лавочника» и увидите сколько поэтов и писателей вам выдаст. Мелкие лавочники - настоящий двигатель культуры. Они не зажраны, но в то же время имеют деньги что-бы иметь свободное время.

Вот лендлорды - это и есть те самые мелкие лавочники, которые могут дать дитю образование и поддержать его увлечение киберспортом и/или стримингов в ютюбе.
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 24 бер, 2020 16:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:37

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Лендлорд: сидит в большой квартире 100+ кв м, с дизайнерским ремонтом, пьет кофе из кофемашины krups/saeco, двойной холодильник забит жратвой, под 60дюймовой плазмой стоит PS4, пересчитывает деньги в нале, гривне/дол, на счетах в банках. Немного грустит изза снизившегося на 10% месячного арендного кешфло.


Не поняв посил?
Це квартира лендлорда?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.
Зображення


Пролетарська ненависть до лендлордів.....

не здивували

Надіюсь у Вас своя клініка, чи аналізи ...

Хочу щоб хоч в когось з форумчан було добре.
Всім процвітання!
Первый
 
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