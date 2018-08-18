Додано: Вів 24 бер, 2020 16:33

Трололо, есть резон в твоих словах, но не будем забывать что лендлордство - это мелкий бизнес, а не крупный. Поэтому лендлорды скромные, нет у них миеле.



Я ж не написал «сидит в своей вилле 700+ метров с бассейном». Проще нужно быть и ближе к народу.



То что ты описал - это в семье какого нибудь агробарона или судьи-коррупционера.



Лендлорды-это так... как раньше писали в биографии писателей: «родился в семье мелкого лавочника. Родители были достаточно обеспечены что-бы дать ему хорошее образование (часто за границей) и поддерживать увлечение литературой». Вбейте в гугл «родился в семье мелкого лавочника» и увидите сколько поэтов и писателей вам выдаст. Мелкие лавочники - настоящий двигатель культуры. Они не зажраны, но в то же время имеют деньги что-бы иметь свободное время.



Вот лендлорды - это и есть те самые мелкие лавочники, которые могут дать дитю образование и поддержать его увлечение киберспортом и/или стримингов в ютюбе.