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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как всегда приходит кризис и бреет всех лендлордов по самое небалуй.
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:08
Лендлорд: сидит в большой квартире 100+ кв м, с дизайнерским ремонтом, пьет кофе из кофемашины krups/saeco, двойной холодильник забит жратвой, под 60дюймовой плазмой стоит PS4, пересчитывает деньги в нале, гривне/дол, на счетах в банках. Немного грустит изза снизившегося на 10% месячного арендного кешфло.
Арендатор: потерял работу в чебуречной, уехал в Конотоп к родителям.
Напомните, кого из них обрил карантин?
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:11
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:12
то есть уже два арендатора вас покинули. Но один восполнил ряды, принеся минус 30% по аренде. и это за неделю.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:14
Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.
Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь...
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:19
Если карантин продлится на 2 месяца, я ожидаю сьезд 50% арендаторов. Катастрофы не вижу, главное чтобы не поумирали на арендных хатах.
Не критичный спад в бизнесе. Если в мае закончим с карантином, осенью уже аренда восстановится.
Материальные активы этим и хороши: хоть хрущев, хоть зеленский, хоть рейган, хоть трамп - хата есть и дает аренду, вопрос только в том сколько.
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:23
нищеброд что ли, у нормальных поцанчиков кофемашина уровня хотя бы миле, джура или гагия. плазма - вчерашний день, даже у юрчика пять лет назад был проектор, а у ровных лордов сейчас - лазерникии, плюс ламповое звукоусиление и акустика по цене шестидесятой плазмы. про пс4 - ноу коментс, таким разве что перед конотопскими школьниками корызять. нормальная система для игорей - VR шлем, вот халфа вышла. короче не зачет. напиши хоть сколько кеша есть на счетах.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трололо, есть резон в твоих словах, но не будем забывать что лендлордство - это мелкий бизнес, а не крупный. Поэтому лендлорды скромные, нет у них миеле.
Я ж не написал «сидит в своей вилле 700+ метров с бассейном». Проще нужно быть и ближе к народу.
То что ты описал - это в семье какого нибудь агробарона или судьи-коррупционера.
Лендлорды-это так... как раньше писали в биографии писателей: «родился в семье мелкого лавочника. Родители были достаточно обеспечены что-бы дать ему хорошее образование (часто за границей) и поддерживать увлечение литературой». Вбейте в гугл «родился в семье мелкого лавочника» и увидите сколько поэтов и писателей вам выдаст. Мелкие лавочники - настоящий двигатель культуры. Они не зажраны, но в то же время имеют деньги что-бы иметь свободное время.
Вот лендлорды - это и есть те самые мелкие лавочники, которые могут дать дитю образование и поддержать его увлечение киберспортом и/или стримингов в ютюбе.
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 24 бер, 2020 16:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:37
Не поняв посил?
Це квартира лендлорда?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пролетарська ненависть до лендлордів.....
не здивували
Надіюсь у Вас своя клініка, чи аналізи ...
Хочу щоб хоч в когось з форумчан було добре.
Всім процвітання!
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