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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3268326932703271>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
37%
30
знизяться на 25%-50%
24%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Читаю все больше аналитики, подтверждающей пророчество хабрхабра - про крах долара. Вернее, не крах, а гиперинфляцию. Просто не может такое вливание исчисляемое трилионами не повлиять потом, когда закончится кризис, на покупательскую способность.

Я давно говорил, что к кризису нужно подходить с долларами, а выходить из кризиса с активами. Когда закончится кризис, пусть курс будет хоть 1 грн за 100 долларов, меня это волновать не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:49

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Ветка практически замерла. Чувствую, что поторопился я с покупкой каяка для заплывов по каналам Рыбальского. Срочно нужна кладовка для его хранения.


Никто не знает будущих масштабов эпидемии. невозможно что либо прогнозировать.

да уж, эпидемия политического короновируса на марше... коронобесие...
карантин скоро закончится и вот тогда все только в экономике начнется - нам расскажут, что это все короновирус срубил нашу экономику и рехформы, так что потерпите ... лет 10, может все и вернется.

  Vlad442 написав:Я давно говорил, что к кризису нужно подходить с долларами, а выходить из кризиса с активами. Когда закончится кризис, пусть курс будет хоть 1 грн за 100 долларов, меня это волновать не будет.

кажется, вы раньше говорили, что не упадет ничего (про кржн) или упадет, но совсем чуток.
  investorkiev написав:Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.
Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь...

и они потекут на кржн? :D ну-ну
и все лендлорды харахорятся пока в один прекрасный момент до одного из наших депутатов-фотографов не дойдет сообразить законопроект про налогообложение с аренды и на недвигу со 2-й квартиры. а это не за горами (чем меньше в стране остается мест для кормежки и пополнения бюджета - тем выше шансы, круг сужается).
и не забываем про отток работяг по регионам и эконом ппц в стране, в которой мы живем.

ЗЫ: кризис - это когда понимаешь, что раньше жил хорошо. многие еще не поняли.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Вів 24 бер, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:У меня один коллега бывший в Киеве жил где-то в Чабанах или Глевахе

это НЕ Киев
потяни "матчасть" для начала
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:кажется, вы раньше говорили, что не упадет ничего (про кржн) или упадет, но совсем чуток.

Насколько я помню, я говорил
а) сейчас с карантином стоп-кадр и никто не знает, что будет дальше
б) цены упали на 50% при намного худших вводных в 14-15 и сейчас я не ожидаю такого падения.
К августу все станет ясно. Если бы я что-то хотел купить, я бы начинал мониторить панические продажи (с ценником -30...50%) уже сейчас. Если ничего не подвернулось, покупал бы что получится в августе-сентябре.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:02

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:кажется, вы раньше говорили, что не упадет ничего (про кржн) или упадет, но совсем чуток.

Насколько я помню, я говорил
а) сейчас с карантином стоп-кадр и никто не знает, что будет дальше
б) цены упали на 50% при намного худших вводных в 14-15 и сейчас я не ожидаю такого падения.
К августу все станет ясно. Если бы я что-то хотел купить, я бы начинал мониторить панические продажи (с ценником -30...50%) уже сейчас. Если ничего не подвернулось, покупал бы что получится в августе-сентябре.


Так нет (пока) этих паник-сейлов с -50%
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:03

  flyman написав:
  Investor_K написав:Евро? Гривна? Доллар? Недвига? Нал или безнал?

Трибека вчора написала, але її потім забанили за це: "живая нєфть"
"Себастьян Перейра-торговец "чёрным деревом"("Пятнадцатилетний капитан") :lol: На самом деле при правильно поставленном деле спасти не должно ничего. Все должны понести потери.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:06

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.
Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь...

и они потекут на кржн? :D .


Они потекут всюду. Куриное филе стоило 4$, будет 16$, зарплата ИТшника была 20$/час, станет 80$, тонна пшеницы была 200$, станет 800$ и т.д. В итоге 1кв.м в Патриотике стоил 1800$, станет 7200$.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:07

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:кажется, вы раньше говорили, что не упадет ничего (про кржн) или упадет, но совсем чуток.

Насколько я помню, я говорил
а) сейчас с карантином стоп-кадр и никто не знает, что будет дальше
б) цены упали на 50% при намного худших вводных в 14-15 и сейчас я не ожидаю такого падения.
К августу все станет ясно. Если бы я что-то хотел купить, я бы начинал мониторить панические продажи (с ценником -30...50%) уже сейчас. Если ничего не подвернулось, покупал бы что получится в августе-сентябре.


Так нет (пока) этих паник-сейлов с -50%

Вау, за штурвал вернулся первый пилот. Ракета в надежных руках.
Все, парни, расходимся, КРЖН теперь только вверх
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:10

  investorkiev написав:Они потекут всюду. Куриное филе стоило 4$, будет 16$, зарплата ИТшника была 20$/час, станет 80$, тонна пшеницы была 200$, станет 800$ и т.д. В итоге 1кв.м в Патриотике стоил 1800$, станет 7200$.


помню всякие кухонные аналитики (в основном ватные) вопили про доларовый гипер, когда первый КУЕ-1 (количественное смягчение) стартовало. ну и насколько биг мак подорожал с того момента, кто посчитает?

обычно когда об этом напоминаешь, у них потом переключается режим бредню №2 про
экспорт инфляции и изьятую наличку с оборота при поездке в США :mrgreen:
Востаннє редагувалось trololo в Вів 24 бер, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:12

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.
Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь...

и они потекут на кржн? :D .


Они потекут всюду. Куриное филе стоило 4$, будет 16$, зарплата ИТшника была 20$/час, станет 80$, тонна пшеницы была 200$, станет 800$ и т.д. В итоге 1кв.м в Патриотике стоил 1800$, станет 7200$.

Cтранно, нефть и акции Apple в долларах США дешевеют.
BIGor
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