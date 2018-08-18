Додано: Вів 24 бер, 2020 16:49

Investor_K написав: airmax78 написав: Ветка практически замерла. Чувствую, что поторопился я с покупкой каяка для заплывов по каналам Рыбальского. Срочно нужна кладовка для его хранения. Ветка практически замерла. Чувствую, что поторопился я с покупкой каяка для заплывов по каналам Рыбальского. Срочно нужна кладовка для его хранения.



Никто не знает будущих масштабов эпидемии. невозможно что либо прогнозировать. Никто не знает будущих масштабов эпидемии. невозможно что либо прогнозировать.

Vlad442 написав: Я давно говорил, что к кризису нужно подходить с долларами, а выходить из кризиса с активами. Когда закончится кризис, пусть курс будет хоть 1 грн за 100 долларов, меня это волновать не будет. Я давно говорил, что к кризису нужно подходить с долларами, а выходить из кризиса с активами. Когда закончится кризис, пусть курс будет хоть 1 грн за 100 долларов, меня это волновать не будет.

investorkiev написав: Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.

Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь... Сейчас да, но потом, когда кризис закончится - эти трилионы неминуемо вырвутся, по крайней мере частично.Всех денег назад абсорбировать не удастся, да и нулевую ставку (а то и отрицательную) быстро не повысишь...

да уж, эпидемия политического короновируса на марше... коронобесие...карантин скоро закончится и вот тогда все только в экономике начнется - нам расскажут, что это все короновирус срубил нашу экономику и рехформы, так что потерпите ... лет 10, может все и вернется.кажется, вы раньше говорили, что не упадет ничего (про кржн) или упадет, но совсем чуток.и они потекут на кржн?ну-нуи все лендлорды харахорятся пока в один прекрасный момент до одного из наших депутатов-фотографов не дойдет сообразить законопроект про налогообложение с аренды и на недвигу со 2-й квартиры. а это не за горами (чем меньше в стране остается мест для кормежки и пополнения бюджета - тем выше шансы, круг сужается).и не забываем про отток работяг по регионам и эконом ппц в стране, в которой мы живем.ЗЫ: кризис - это когда понимаешь, что раньше жил хорошо. многие еще не поняли.