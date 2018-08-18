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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32713272327332743275>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
37%
30
знизяться на 25%-50%
24%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:25

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Я не выхожу из недвижимости, я увеличиваю портфель.

сердца у вас нет. Оставьте тем, кому нужно для жизни, не бизнеса. Не стимулируйте спрос..

Если бы не лендлорды, конкуренция на рынке аренды была бы ниже, а ценник выше и состояние квартир хуже.
Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:26

  airmax78 написав: мы, украинцы

петросянище века!!! :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:30

  investorkiev написав:Вот википедия дает цену Бигмака в США в 2007 году -3.22$. Сейчас 3.99$. Это считай более 20%, так КУЕ сейчас имеет шансы превысить КУЕ 2008/2009 в разы.


20 % за 12 лет? откуда инфо про разы? пока что обещают триллион баксов и триллион евриков влить. сколько влили во время трех КУЕ?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:41

  investorkiev написав:Вот википедия дает цену Бигмака в США в 2007 году -3.22$. Сейчас 3.99$. Это считай более 20%, так КУЕ сейчас имеет шансы превысить КУЕ 2008/2009 в разы.


20% это на уровне официальной инфляции доллара.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:43

  trololo написав:
  investorkiev написав:Вот википедия дает цену Бигмака в США в 2007 году -3.22$. Сейчас 3.99$. Это считай более 20%, так КУЕ сейчас имеет шансы превысить КУЕ 2008/2009 в разы.


20 % за 12 лет? откуда инфо про разы? пока что обещают триллион баксов и триллион евриков влить. сколько влили во время трех КУЕ?

В прошлый раз влили около 3 трлн. Нужные люди получили ликвидность и скупили все что подешевело, затем вернули это ФРС, а тот сжигал выданную ликвидность, попутно связывая ее на депосертификатах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:44

Zebra

я в курсе, и всем говорил что куе не приведет к гиперу. но сейчас забылось и уже не интересно, теперь новые страшилки.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...

так себе юмор
Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней
У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.
меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду
Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно
Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:09

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...

так себе юмор
Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней
У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.
меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду
Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно
Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год

Серж, Ваша ситуация мне близка и знакома. Внимательно смотрите на рынок и в этот раз не тормозите. Но и глупости делать не спешите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:21

  Serg-ik написав:меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду

Серж, может, не стоит в таком случае предъявлять очень суровые требования к форме и площади комнат?
В стране, где с незавидной регулярностью возникают гризисы, задача обеспечить себе крышу над головой - одна из первостепенных. Иначе через 20 лет будете либо на малой родине, либо жить в квартире с повзрослевшим ребенком и его супругом, которую кстати очень вероятно они тоже будут снимать.

З.Ы. У родственника планируют с апреля сотрудников переводить на минималку, если карантин не закончится.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:23

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...

так себе юмор
Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней
У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.
меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду
Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно
Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год

Серж, Ваша ситуация мне близка и знакома. Внимательно смотрите на рынок и в этот раз не тормозите. Но и глупости делать не спешите.

Старая китайская мудрость гласит: если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть как мимо проплывет труп твоего врага.
BIGor
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