Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29

Serg-ik написав: Vlad442 написав: Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь... Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...

так себе юмор

Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней

У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.

меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду

Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно

Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год так себе юморСпокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 днейУ меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за арендуРемонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобноНу а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год

Серж, а раньше вообще строго было: у арендатора появилась новая обувь/дубленка - значит нужно быстро поднимать аренду. Я не шучу. А стиралок в арендных хатах не было - арендатор если мог, то покупал сам себе. И как только лендлорд видел новую стиралку - сразу +10% к аренде.Серж, давайте уже, купите евродвушку (большая кухня +2спальни), зачем вам эта трешка.Или купите совкотрешку. Вам ваших франклинов должно будет хватить после карантина.Впрыгивайте в этом году, не искушайте судьбу. Это изза вас, изза того что ваш ангел-хранитель решил дать вам еще один шанс, мы все страдаем от кризиса и карантина. Так прислушайтесь к голосу разума и форумному коллективному сознанию. Решились-взяли франклины-купили-переехали. Все. Жена счастлива. Дети рады. Вы герой.