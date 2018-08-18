вы в синагогу ходите?
Нам чивас зажимают
что значит "нам"? вы там каким боком?
но могу взять бутылку и приехать к вам на работу в ростовскую прачечную в обед, накатим. Давайте адресок в личку. Какой брать - 12лет или 18?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:23
вы в синагогу ходите?
что значит "нам"? вы там каким боком?
но могу взять бутылку и приехать к вам на работу в ростовскую прачечную в обед, накатим. Давайте адресок в личку. Какой брать - 12лет или 18?
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29
Серж, а раньше вообще строго было: у арендатора появилась новая обувь/дубленка - значит нужно быстро поднимать аренду. Я не шучу. А стиралок в арендных хатах не было - арендатор если мог, то покупал сам себе. И как только лендлорд видел новую стиралку - сразу +10% к аренде.
Серж, давайте уже, купите евродвушку (большая кухня +2спальни), зачем вам эта трешка.
Или купите совкотрешку. Вам ваших франклинов должно будет хватить после карантина.
Впрыгивайте в этом году, не искушайте судьбу. Это изза вас, изза того что ваш ангел-хранитель решил дать вам еще один шанс, мы все страдаем от кризиса и карантина. Так прислушайтесь к голосу разума и форумному коллективному сознанию. Решились-взяли франклины-купили-переехали. Все. Жена счастлива. Дети рады. Вы герой.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что сложнее выбирать и менять- мужа или квартиру?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:34
Я чужие боль и потери переживаю как свои собственные. Поэтому да: чивас нам зажали.
В синагогу не хожу. Не нравится.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:37
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зря не ходите в синагогу. Сейчас очень многие делают рывок в своей карьере именно благодаря связям по синагоге. Назначаются председателями правлений крупных банков и госов.
Фамилия Мецгер (председатель укрэксима) говорит сама за себя, так же как и будущего председателя Ощада.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:42
У меня два друга урезали зп персоналу на треть. Один не трогал людей с зп меньше 12к, второй и таких ужал. Никто не пикнул. По 30-50 чел в каждом коллективе. Тот, что более гуманный, переселил народ поближе к предприятию, благо оказался дальнозорким и заблаговременно построил общежитие и мини коттеджный городок. Соответственно переехавшие отдали арендованные квартиры лендлордам. 4 квартиры - капля в море, конечно...
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
такая нормальная?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47
Не, ну ниче себе. Красиво жить не запретишь. Берите сразу четырешку, каждому по спальне.
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