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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3272327332743275>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
37%
30
знизяться на 25%-50%
24%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:23

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

мы, украинцы

вы в синагогу ходите?
Нам чивас зажимают

что значит "нам"? вы там каким боком?
но могу взять бутылку и приехать к вам на работу в ростовскую прачечную в обед, накатим. Давайте адресок в личку. Какой брать - 12лет или 18?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Вы спокойно живете в аренде. Свободны в выборе района, можете без проблем переехать вслед за работой, в другой город, Европу. Вас не волнуют кризисы и падение цены. Аренду поднимают меньше, чем растет ваша зарплата. Не забиваете голову ремонтами и обновлением мебели. Все эти заботы и убытки берут на себя несчастные лендлорды за очень небольшое вознаграждение, а вы так к ним относитесь...

так себе юмор
Спокойствия в аренде нет-лендлорд может в любое время может объявить о расторжении контракта, выезд-30-60 дней
У меня есть якорь в вид школы и садика, в которые ходят дети. сменит это среди года в связи с переездом или тяжело или нереально.
меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду
Ремонтами и мебелью забивает голову жена-ей хочется другой ремонт и другую мебель. Лендлорд даже мебель забрать не хочет, что уж говорить о ремонте.Кстати, ремонт после потопа он хочет делать, но я не хочу-мне не удобно
Ну а вознаграждение действительно скромное-каждый месяц -стиралка, телевизор, холодильник. пол ноутбука и т.д. или пара поездок семьёй на море за год


Серж, а раньше вообще строго было: у арендатора появилась новая обувь/дубленка - значит нужно быстро поднимать аренду. Я не шучу. А стиралок в арендных хатах не было - арендатор если мог, то покупал сам себе. И как только лендлорд видел новую стиралку - сразу +10% к аренде.

Серж, давайте уже, купите евродвушку (большая кухня +2спальни), зачем вам эта трешка.
Или купите совкотрешку. Вам ваших франклинов должно будет хватить после карантина.

Впрыгивайте в этом году, не искушайте судьбу. Это изза вас, изза того что ваш ангел-хранитель решил дать вам еще один шанс, мы все страдаем от кризиса и карантина. Так прислушайтесь к голосу разума и форумному коллективному сознанию. Решились-взяли франклины-купили-переехали. Все. Жена счастлива. Дети рады. Вы герой.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Серж, может, не стоит в таком случае предъявлять очень суровые требования к форме и площади комнат?

что сложнее выбирать и менять- мужа или квартиру?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:34

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

мы, украинцы

вы в синагогу ходите?
Нам чивас зажимают

что значит "нам"? вы там каким боком?
но могу взять бутылку и приехать к вам на работу в ростовскую прачечную в обед, накатим. Давайте адресок в личку. Какой брать - 12лет или 18?

Я чужие боль и потери переживаю как свои собственные. Поэтому да: чивас нам зажали.
В синагогу не хожу. Не нравится.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:37

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Серж, может, не стоит в таком случае предъявлять очень суровые требования к форме и площади комнат?

что сложнее выбирать и менять- мужа или квартиру?

И там и там интересен и процесс, и результат :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зря не ходите в синагогу. Сейчас очень многие делают рывок в своей карьере именно благодаря связям по синагоге. Назначаются председателями правлений крупных банков и госов.
Фамилия Мецгер (председатель укрэксима) говорит сама за себя, так же как и будущего председателя Ощада.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:зачем вам эта трешка

поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:42

  Natt написав:
  Serg-ik написав:меня очень волнуют кризисы, поскольку пару месяцев без зарплаты и я не могу платить за аренду

Серж, может, не стоит в таком случае предъявлять очень суровые требования к форме и площади комнат?
В стране, где с незавидной регулярностью возникают гризисы, задача обеспечить себе крышу над головой - одна из первостепенных. Иначе через 20 лет будете либо на малой родине, либо жить в квартире с повзрослевшим ребенком и его супругом, которую кстати очень вероятно они тоже будут снимать.

З.Ы. У родственника планируют с апреля сотрудников переводить на минималку, если карантин не закончится.

У меня два друга урезали зп персоналу на треть. Один не трогал людей с зп меньше 12к, второй и таких ужал. Никто не пикнул. По 30-50 чел в каждом коллективе. Тот, что более гуманный, переселил народ поближе к предприятию, благо оказался дальнозорким и заблаговременно построил общежитие и мини коттеджный городок. Соответственно переехавшие отдали арендованные квартиры лендлордам. 4 квартиры - капля в море, конечно...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Или купите совкотрешку

такая нормальная?
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira7 ... 71e17455af
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:зачем вам эта трешка

поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.


Не, ну ниче себе. Красиво жить не запретишь. Берите сразу четырешку, каждому по спальне.
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