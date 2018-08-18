учись,Натаха, как надо крепостных окучивать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
учись,Натаха, как надо крепостных окучивать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:49
Сестра могла бы и в гостинице остановиться. Ребенка можно закрывать в гардеробной (если там вентиляция организована), еду просовывать в дверь. В общем нет серьезных оснований требовать трешку, если с вами не живет мама/теща.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:52
Фотограф - Бог. Такая совкотрешка нам не нужна.
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:55
airmax78
Ну Вы балованный
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:55
Где вы все спать будете через пару месяцев, если Вам с супругой существенно урежут ЗП? Залезете в кубышку, снова отодвигая шанс купить недвигу?
З.Ы. Еще комната, чтобы могли останавливаться родственники - это конечно веский аргумент)) Они денег готовы на треху добросить?
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
начнёте этот флэшмоб со своих детей или с себя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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