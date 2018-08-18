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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3272327332743275

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
37%
30
знизяться на 25%-50%
24%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  gonchik74 написав:более гуманный, переселил народ поближе к предприятию, благо оказался дальнозорким и заблаговременно построил общежитие и мини коттеджный городок.

учись,Натаха, как надо крепостных окучивать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:49

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:зачем вам эта трешка

поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.

Сестра могла бы и в гостинице остановиться. Ребенка можно закрывать в гардеробной (если там вентиляция организована), еду просовывать в дверь. В общем нет серьезных оснований требовать трешку, если с вами не живет мама/теща.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:52

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Или купите совкотрешку

такая нормальная?
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira7 ... 71e17455af

Фотограф - Бог. Такая совкотрешка нам не нужна.
airmax78
 
Повідомлень: 33819
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Подякував: 852 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:55

airmax78
Ну Вы балованный
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:55

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:зачем вам эта трешка

поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.

Где вы все спать будете через пару месяцев, если Вам с супругой существенно урежут ЗП? Залезете в кубышку, снова отодвигая шанс купить недвигу?
З.Ы. Еще комната, чтобы могли останавливаться родственники - это конечно веский аргумент)) Они денег готовы на треху добросить?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. Ребенка можно закрывать в гардеробной (если там вентиляция организована), еду просовывать в дверь.

начнёте этот флэшмоб со своих детей или с себя
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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