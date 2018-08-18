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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3274327532763277

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 82
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
37%
30
знизяться на 25%-50%
24%
20
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.

Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:03

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Сержа больше не трогать.

верен убеждениям или глухо непробиваемый?

Непробиваемый. Хотя... Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.


Ірпінь - все!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4914786#p4914786
  Natt написав:У нас в Ирпене первый подтвержденный случай. Сейчас в ЖК, где живет девушка, приехала скорая и муниципальная варта, по громкоговорителю просят не выходить жителей из квартир и проводят дезинфекцию мест общего пользования.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05

flyman, ты еще жениться хочешь? Твой бункер становится стратегическим объектом))) Тихая гавань во времена ОШ, ЯЗ и коронапаники))
Востаннє редагувалось Natt в Вів 24 бер, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.

Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)

Метро на Виноградарь, которое вот-вот запустят, продлят до Ирпеня.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:11

  Natt написав:flyman, ты еще жениться хочешь? Твой бункер становится стратегическим объектом))) Тихая гавань во времена ОШ, ЯЗ и коронапаники))

Це пропозиція руки і серця?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:14

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.

Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)

Метро на Виноградарь, которое вот-вот запустят, продлят до Ирпеня.

Сначала до Броваров.
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