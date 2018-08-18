|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:44
airmax78 написав:
Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.
Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11276
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:03
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Сержа больше не трогать.
верен убеждениям или глухо непробиваемый?
Непробиваемый. Хотя... Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.
Ірпінь - все!https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4914786#p4914786
Natt написав:
У нас в Ирпене первый подтвержденный случай. Сейчас в ЖК, где живет девушка, приехала скорая и муниципальная варта, по громкоговорителю просят не выходить жителей из квартир и проводят дезинфекцию мест общего пользования.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17846
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1013 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05
flyman, ты еще жениться хочешь? Твой бункер становится стратегическим объектом))) Тихая гавань во времена ОШ, ЯЗ и коронапаники))
Востаннє редагувалось Natt
в Вів 24 бер, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07
Прохожий написав: airmax78 написав:
Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.
Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)
Метро на Виноградарь, которое вот-вот запустят, продлят до Ирпеня.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33826
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 3905 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:11
Natt написав:flyman
, ты еще жениться хочешь? Твой бункер становится стратегическим объектом))) Тихая гавань во времена ОШ, ЯЗ и коронапаники))
Це пропозиція руки і серця?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17846
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1013 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:14
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.
Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)
Метро на Виноградарь, которое вот-вот запустят, продлят до Ирпеня.
Сначала до Броваров.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17893
|2902233
|
Вів 24 бер, 2020 17:20
dir
|
|12
|11502
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195666
|
|