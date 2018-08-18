Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ирпень к Киеву имеет гораздо меньшее отношение даже чем Поскот к Одессе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:03
Ірпінь - все!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4914786#p4914786
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05
flyman, ты еще жениться хочешь? Твой бункер становится стратегическим объектом))) Тихая гавань во времена ОШ, ЯЗ и коронапаники))
Востаннє редагувалось Natt в Вів 24 бер, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:07
Метро на Виноградарь, которое вот-вот запустят, продлят до Ирпеня.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:11
Це пропозиція на покупку тихої гавані?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 бер, 2020 23:57, всього редагувалось 4 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:14
Сначала до Броваров.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:30
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:12
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:21
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для человека с деньгами это не минусы, а максимум мелкие неудобства. Если имея деньги он живет в аренде, значит это ему выгодней, чем покупать, что бы он не говорил на публику.
Для человека без денег эти минусы это как ехать в переполненной маршрутке - что делать, если на машину денег нет, а пешком идти не вариант.
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