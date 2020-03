Додано: Вів 24 бер, 2020 22:03

airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав: Сержа больше не трогать. Сержа больше не трогать.

верен убеждениям или глухо непробиваемый? верен убеждениям или глухо непробиваемый?

Непробиваемый. Хотя... Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз. Непробиваемый. Хотя... Если помните был тут такой Адвокат - он же купил в итоге за 55куе 4К 95 или 100 кв. м где-то в Ирпене. Кто знает, где киевские цены приземлятся в этот раз.



Ірпінь - все!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4914786#p4914786

Natt написав: У нас в Ирпене первый подтвержденный случай. Сейчас в ЖК, где живет девушка, приехала скорая и муниципальная варта, по громкоговорителю просят не выходить жителей из квартир и проводят дезинфекцию мест общего пользования. У нас в Ирпене первый подтвержденный случай. Сейчас в ЖК, где живет девушка, приехала скорая и муниципальная варта, по громкоговорителю просят не выходить жителей из квартир и проводят дезинфекцию мест общего пользования. Ірпінь - все!

