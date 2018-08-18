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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3275327632773278

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:53

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Natt написав:flyman, ты еще жениться хочешь? Твой бункер становится стратегическим объектом))) Тихая гавань во времена ОШ, ЯЗ и коронапаники))

Це пропозиція на покупку тихої гавані?


:mrgreen:

А я думав ти з горя забухав, що чахлий бізнес закритий, В2В погоріло. А нє, живий здоровий.
Як там виживаєш? Теща підгодовує?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:54

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:У меня один коллега бывший в Киеве жил где-то в Чабанах или Глевахе

это НЕ Киев
потяни "матчасть" для начала

Зато работа у него была в Киеве.
Подтяни "мозг" для начала.
Gastarbaiter
 
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