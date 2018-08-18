А я думав ти з горя забухав, що чахлий бізнес закритий, В2В погоріло. А нє, живий здоровий.
Як там виживаєш? Теща підгодовує?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:53
А я думав ти з горя забухав, що чахлий бізнес закритий, В2В погоріло. А нє, живий здоровий.
Як там виживаєш? Теща підгодовує?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 25 бер, 2020 00:54
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