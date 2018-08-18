Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Вот лендлорды - это и есть те самые мелкие лавочники, которые могут дать дитю образование и поддержать его увлечение киберспортом и/или стримингов в ютюбе.
Ребёнку надо давать образование и деньги для того чтобы он что-то делал, а не для того чтобы не делал. Снимите скафандр, не позорьте советские идеалы.
Писать стихи - это что-то делать или не делать?
чертей на компе гонять с дробовиком наперевес - это что-то делать или не делать? Во времена "мелких лавочников" не было компов, ночные клубы заменяли балы "Наташи Ростовой", а чивас - шампанское. "шимпанскава и мамзелей!" (с)
поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной. и т.п.
1. Сколько детям лет. 2. сколько стоит снять посуточно для сестры, чтобы не покупать "лишние" метры? Не так давно "чистили" квартиру от не совсем нужных вещей. Это ахренеть сколько бабла на самом деле стоят шмотки, которые не носятся десятилетиями - им нужна дополнительная мебель, мебели дополнительные метры. За дополнительные метры надо платить при покупке, ремонте и комуналь.
поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной. и т.п.
Не, ну ниче себе. Красиво жить не запретишь. Берите сразу четырешку, каждому по спальне.
Тогда уже 2к+1к. Если дети пока маленькие - 2к хватит, 1к - в работу. Когда время придет - 2к+ бабло, заработанное 1к =3к или 4к.1к продолжает работать. Проблемка только в том, что пока и на 2 к - вопрос или хватит. Но это пока. Глубина глубин только набирает обороты.
Мечта 90-х.... Я снимал в КТ 2к, пиво ходил к соседям в трешку пить - холл, планировка..."БПС с залой" отдыхает. Как все меняется.... Как будет восприниматься через 20 лет обшарпаный фасад НЛ, пузатые старички с часами Вашерон Константин и поржавевшие и неоднократно перекрашенные роллс-ройсы и бентли на сдутых колесах во дворе?