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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3276327732783279>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 03:34

  investorkiev написав:Зображення

Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу


Это то, о чем я и писал в переписке в ЛС.
Куда-то уперся, нет дальнейших целей - и люди спиваются.
Надо искать новые цели в жизни кроме покупки очередного бетонного бункера.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 03:38

  investorkiev написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:Вот лендлорды - это и есть те самые мелкие лавочники, которые могут дать дитю образование и поддержать его увлечение киберспортом и/или стримингов в ютюбе.

Ребёнку надо давать образование и деньги для того чтобы он что-то делал, а не для того чтобы не делал. Снимите скафандр, не позорьте советские идеалы.

Писать стихи - это что-то делать или не делать?


чертей на компе гонять с дробовиком наперевес - это что-то делать или не делать? Во времена "мелких лавочников" не было компов, ночные клубы заменяли балы "Наташи Ростовой", а чивас - шампанское.
"шимпанскава и мамзелей!" (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 03:51

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:зачем вам эта трешка

поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.


1. Сколько детям лет.
2. сколько стоит снять посуточно для сестры, чтобы не покупать "лишние" метры? Не так давно "чистили" квартиру от не совсем нужных вещей. Это ахренеть сколько бабла на самом деле стоят шмотки, которые не носятся десятилетиями - им нужна дополнительная мебель, мебели дополнительные метры. За дополнительные метры надо платить при покупке, ремонте и комуналь.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 03:56

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:зачем вам эта трешка

поясню. Две недели назад дети по очереди заболели гриппом. Один с женой в комнте спит, второй сам в детской, я в свой спальне
приехала сестра на пару дней по делам-спит в гостинной.
и т.п.


Не, ну ниче себе. Красиво жить не запретишь. Берите сразу четырешку, каждому по спальне.


Тогда уже 2к+1к. Если дети пока маленькие - 2к хватит, 1к - в работу. Когда время придет - 2к+ бабло, заработанное 1к =3к или 4к.1к продолжает работать. Проблемка только в том, что пока и на 2 к - вопрос или хватит. Но это пока. Глубина глубин только набирает обороты.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:06

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Или купите совкотрешку

такая нормальная?
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira7 ... 71e17455af

Фотограф - Бог. Такая совкотрешка нам не нужна.


Мечта 90-х....
Я снимал в КТ 2к, пиво ходил к соседям в трешку пить - холл, планировка..."БПС с залой" отдыхает.
Как все меняется....
Как будет восприниматься через 20 лет обшарпаный фасад НЛ, пузатые старички с часами Вашерон Константин и поржавевшие и неоднократно перекрашенные роллс-ройсы и бентли на сдутых колесах во дворе? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:09

  Serg-ik написав:
  Natt написав:Еще комната, чтобы могли останавливаться родственники - это конечно веский аргумент

подрастёт Ваш ребёнок-снова подумаете над этим. В нормальном мире у нормальной семьи превышает количество комнат на 1 больше количества членов семьи


Что-то такое уже было...
А! "ЗАЛА!"
На стене портрет юры_ не висит?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 06:49

Колеги-інвестори,

як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?

ps. І шо там Манхетен, здали вже?
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 25 бер, 2020 06:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 06:54

  rjkz написав:Куда-то уперся, нет дальнейших целей - и люди спиваются.
Надо искать новые цели в жизни кроме покупки очередного бетонного бункера.


Саме це мене і непокоїть. Навіщо я це роблю і що далі?

ps. Поки рятує те, шо алкоголь просто так не купиш - харам (потрібен дозвіл), і цінник такий, що якось не хочется навіть шляхи купівлі алко шукати.

pps. От би запропонували політ на Альфа Центавра, ось це я розумію і ціль, і процес! :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:16

  change_pm написав:Колеги-інвестори,

як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?

ps. І шо там Манхетен, здали вже?

Медовый сейчас наиболее востребован. Находится в дупе, самолеты не гудят над ним, остальные комплексы потеряли преимущества всвязи с остановкой метро.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:06

  antey1969 написав:
  change_pm написав:Колеги-інвестори,

як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?

ps. І шо там Манхетен, здали вже?

Медовый сейчас наиболее востребован. Находится в дупе, самолеты не гудят над ним, остальные комплексы потеряли преимущества всвязи с остановкой метро.

Тоже заметил, что из объявлений полностью пропало упоминание метро и сколько до него минут ходьбы, езды. Как быстро люди адаптируются к новым условиям.
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