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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:10
change_pm написав:Колеги-інвестори,
як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?
ps. І шо там Манхетен, здали вже?
Кажуть в дупі щуцина зараз супер. Всі туди. З алкоголем кажете напряг? Візьмемо з собою.
Всім процвітання!
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