Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Куда-то уперся, нет дальнейших целей - и люди спиваются. Надо искать новые цели в жизни кроме покупки очередного бетонного бункера.
Саме це мене і непокоїть. Навіщо я це роблю і що далі?
ps. Поки рятує те, шо алкоголь просто так не купиш - харам (потрібен дозвіл), і цінник такий, що якось не хочется навіть шляхи купівлі алко шукати.
pps. От би запропонували політ на Альфа Центавра, ось це я розумію і ціль, і процес!
Пан Акурт донині в Анталії? Ціни турко-курортної нерухомості - чи зростають далі? Не виникло проблем з орендарями у Львові? Платять своєчасно? Не бунтують? Інакше може не вистачити коштів на дешевий турецький йогурт. Тим більше, що кордони закриті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:.. Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу
Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество
investorkiev написав:.. Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу
Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество
investorkiev написав:.. Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу
Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество
Вот это я понимаю: антикризисный режим.
Заодно и дома есть чем заняться, а не дрочить днями в PS4. ж*** болит уже. Головные фракции, крепостью 90 - готовый антисептик.
Востаннє редагувалось sequence в Сер 25 бер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.