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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3277327832793280>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:Колеги-інвестори,

як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?

ps. І шо там Манхетен, здали вже?
Кажуть в дупі щуцина зараз супер. Всі туди. З алкоголем кажете напряг? Візьмемо з собою.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:26

  change_pm написав:
  rjkz написав:Куда-то уперся, нет дальнейших целей - и люди спиваются.
Надо искать новые цели в жизни кроме покупки очередного бетонного бункера.


Саме це мене і непокоїть. Навіщо я це роблю і що далі?

ps. Поки рятує те, шо алкоголь просто так не купиш - харам (потрібен дозвіл), і цінник такий, що якось не хочется навіть шляхи купівлі алко шукати.

pps. От би запропонували політ на Альфа Центавра, ось це я розумію і ціль, і процес! :)

Пан Акурт донині в Анталії?
Ціни турко-курортної нерухомості - чи зростають далі?
Не виникло проблем з орендарями у Львові?
Платять своєчасно? Не бунтують? Інакше може не вистачити коштів на дешевий турецький йогурт.
Тим більше, що кордони закриті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:35

  Первый написав:
change_pm написав:Колеги-інвестори,

як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?

ps. І шо там Манхетен, здали вже?

Кажуть в дупі щуцина зараз супер. Всі туди. З алкоголем кажете напряг? Візьмемо з собою.


До речі, в щуцині при умові на працю і зараз сидінні вдома, платять 80% зарплати.
Це я десь вчора прочитав. Сенкс Год, я вже не там!

А як у Вас? Є робота? Все ОК?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:47

Frant

Спешл фор ю :)
https://www.youtube.com/watch?v=elKPnew7GAM
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:51

Frant
І ще, https://www.youtube.com/watch?v=NsZFSpaGuWk, насолоджуйся.
Що ще робити в карантин?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:15

  change_pm написав:Frant
І ще, https://www.youtube.com/watch?v=NsZFSpaGuWk, насолоджуйся.
Що ще робити в карантин?

А чем наслаждаться? Че-то совсем не впечатлило.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:21

  investorkiev написав:..
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря
Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:30

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря
Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество

Вот это я понимаю: антикризисный режим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:35

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Frant
І ще, https://www.youtube.com/watch?v=NsZFSpaGuWk, насолоджуйся.
Що ще робити в карантин?

А чем наслаждаться? Че-то совсем не впечатлило.


Ну, там МОПи, басік на території, +42. А так звичайно нічого цікавого. Погугли Дубай.Обратная сторона.
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 25 бер, 2020 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:36

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря
Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество

Вот это я понимаю: антикризисный режим.

Заодно и дома есть чем заняться, а не дрочить днями в PS4. ж*** болит уже.
Головные фракции, крепостью 90 - готовый антисептик.
Востаннє редагувалось sequence в Сер 25 бер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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