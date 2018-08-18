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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3277327832793280

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:37

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря
Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество


Виділив головне! Головне, щоб воно було у нас всіх!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:38

  change_pm написав:
  Первый написав:
change_pm написав:Колеги-інвестори,

як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?

ps. І шо там Манхетен, здали вже?

Кажуть в дупі щуцина зараз супер. Всі туди. З алкоголем кажете напряг? Візьмемо з собою.


До речі, в щуцині при умові на працю і зараз сидінні вдома, платять 80% зарплати.
Це я десь вчора прочитав. Сенкс Год, я вже не там!

А як у Вас? Є робота? Все ОК?

Сестра каже що сидить дома, а роботодавець щотижня 500 злотувок їй начисляє з.п. (продавець в склепі товарів спортивного вжитку)
Але чоловік її працює (бо в пекарні).

От минулого року вже почало чесатися вернутися вна неньку та купити кавалірку.
Казав почекай хай хоть криза чергова мине, бо "тарять агресивно на хаях".
Цікаво чи попустить тепер її повертатися.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ubr.ua/market/real-estate/stoim ... 40-3891571

Я вижу на олх варианты от посуточников по низким ценам, но они пытаются сдать не совсем в долгосрочку. На 1-2 месяца. Годовые договора им заключать смысла нет.
В посуточке большинство работает не на своих квартирах, а в субаренде. Они могут вернуть владельцам не самые удачные квартиры в рамках оптимизации, те, действительно, отправят их на рынок долгосрочной аренды, но вряд ли сильно дешево.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:44

  change_pm написав:
  sequence написав:
  investorkiev написав:..
Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу

Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря
Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество


Виділив головне! Головне, щоб воно було у нас всіх!

не расстраивайтесь!
в маленьких бочках (у меня три 10-литровые) вызревает за 2-3 месяца. И цвет "Чиваса" 12-летнего у меня получается без добавки жженой карамели, как у хваленых Ригалсов.
я когда в Австрии коллег угощал - разных там небедных людей, все были в восторге. Запах сэма уловить тяжело неопытным пользователям.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:46

  sequence написав: в маленьких бочках (у меня три 10-литровые) вызревает за 2-3 месяца. И цвет "Чиваса" 12-летнего у меня получается без добавки жженой карамели, как у хваленых Ригалсов.
я когда в Австрии коллег угощал - разных там небедных людей, все были в восторге. Запах сэма уловить тяжело неопытным пользователям.


звучит неплохо. всю технологию не огласите?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:59

По моему комплексу. В конце прошлого года цена аренды стандартной однушки 10-11 в зависимости от состояния. В январско-февральский несезон были варианты даже за 9500 со слабеньким наполнением. В первые дни кризиса выскочил вариант от агенства (реальный, я прозванивал) за 9 с хорошим ремонтом. Ушел на следующий день. Сейчас уже 5-ый день висит средненькая однушка за 8500 от риелторов. Лень прозванивать реальный, актуальный вариант или замануха.
Есть агентская студия с ценой -15% от докарантинных цен и фразой "Договор от 6 месяцев. После эпидемии цену поднимать не будем".
Vlad442
 
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  #<1 ... 3277327832793280
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