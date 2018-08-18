Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:.. Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу
Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество
Виділив головне! Головне, щоб воно було у нас всіх!
Я вижу на олх варианты от посуточников по низким ценам, но они пытаются сдать не совсем в долгосрочку. На 1-2 месяца. Годовые договора им заключать смысла нет. В посуточке большинство работает не на своих квартирах, а в субаренде. Они могут вернуть владельцам не самые удачные квартиры в рамках оптимизации, те, действительно, отправят их на рынок долгосрочной аренды, но вряд ли сильно дешево.
investorkiev написав:.. Чивас есть, затарился на карантин, бухаю понемногу
Лошара, я 120 литров бражки на днях поставил. Потребуется время, чтобы настоялось в дубовых бочках, но на выходе будет 2,5 ведра очень приличного самодедельного вискаря Примерно за 15 баксов себестоимости инклудинг электричество
Виділив головне! Головне, щоб воно було у нас всіх!
не расстраивайтесь! в маленьких бочках (у меня три 10-литровые) вызревает за 2-3 месяца. И цвет "Чиваса" 12-летнего у меня получается без добавки жженой карамели, как у хваленых Ригалсов. я когда в Австрии коллег угощал - разных там небедных людей, все были в восторге. Запах сэма уловить тяжело неопытным пользователям.
sequence написав: в маленьких бочках (у меня три 10-литровые) вызревает за 2-3 месяца. И цвет "Чиваса" 12-летнего у меня получается без добавки жженой карамели, как у хваленых Ригалсов. я когда в Австрии коллег угощал - разных там небедных людей, все были в восторге. Запах сэма уловить тяжело неопытным пользователям.
По моему комплексу. В конце прошлого года цена аренды стандартной однушки 10-11 в зависимости от состояния. В январско-февральский несезон были варианты даже за 9500 со слабеньким наполнением. В первые дни кризиса выскочил вариант от агенства (реальный, я прозванивал) за 9 с хорошим ремонтом. Ушел на следующий день. Сейчас уже 5-ый день висит средненькая однушка за 8500 от риелторов. Лень прозванивать реальный, актуальный вариант или замануха. Есть агентская студия с ценой -15% от докарантинных цен и фразой "Договор от 6 месяцев. После эпидемии цену поднимать не будем".