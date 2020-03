Додано: Сер 25 бер, 2020 09:38

change_pm написав: Первый написав: change_pm написав: Колеги-інвестори,



як там Медовий? Розлетівся вже, як гарячі пиріжки?



ps. І шо там Манхетен, здали вже?

Кажуть в дупі щуцина зараз супер. Всі туди. З алкоголем кажете напряг? Візьмемо з собою. . Всі туди. З алкоголем кажете напряг? Візьмемо з собою.



До речі, в щуцині при умові на працю і зараз сидінні вдома, платять 80% зарплати.

Це я десь вчора прочитав. Сенкс Год, я вже не там!



Сестра каже що сидить дома, а роботодавець щотижня 500 злотувок їй начисляє з.п. (продавець в склепі товарів спортивного вжитку)

Але чоловік її працює (бо в пекарні).



От минулого року вже почало чесатися вернутися вна неньку та купити кавалірку.

Казав почекай хай хоть криза чергова мине, бо "тарять агресивно на хаях".

