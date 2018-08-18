RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3279328032813282>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:53

А що, форум з нерухомості перетворився на диспут про самогоноваріння і алкоголізм? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21149
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57

  Frant написав:А що, форум з нерухомості перетворився на диспут про самогоноваріння і алкоголізм? :mrgreen:


Наразі з точки зору стратегії це є більш пріоритетним. :)
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5645
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
До речі, в щуцині при умові на працю і зараз сидінні вдома, платять 80% зарплати.
Це я десь вчора прочитав. Сенкс Год, я вже не там!

А як у Вас? Є робота? Все ОК?


Тільки затарився і вже Вас там не має... тьфу блін.

Куди підтягуватися, де всьо ок?

Зи. Ми ж дорослі люди, і розуміємо що трахнути роботодавця легко, але що потім робити коли він помре від даної дії?

Де буде радість від 80% зп за нічого не робити якщо накриється роботодавець...?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15097
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:59

  sequence написав:
  trololo написав:sequence
понял, спасибо! все супер, только, когда речь шла о вискаре, я думал вы заморочились зерновыми спиртами :)

не, это дорогие заморочки и много вони - реально брага с проросших семян бздит на всю хату.
Основной вкус дает дубовая бочка - даже если вы в нее закатаете магазинную водку, она сильно "облагородится". Проблема в том, что магазинная водка 40 градусов через месяц-два станет 32-35, что как-то не айс


ну, фруктовая водка заслуженно пользуется уважением у всех народов, где "садок вишневий коло хати" :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2053 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04

Еще наблюдение после мониторинга олх. Быстро уходят либо варианты в самом дешевом сегменте, пусть и убитые и плохо расположенные, либо нормальные со скидкой 20% от реальных цен по которым сдавалось до карантина.
Vlad442
 
Повідомлень: 6204
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04

Виявляється, тут повно п,яниць!
Панове, Ви переплутали форуми!
Вам потрібно на форуми "Армії спасіння" чи "Анонімних алкоголіків"!

  Vlad442 написав:Быстро уходят либо варианты в самом дешевом сегменте, пусть и убитые и плохо расположенные

Ціна і локація - два основних кита орендної нерухомості.
А що, публота цього не знала раніше???
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21149
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04

  Frant написав:А що, форум з нерухомості перетворився на диспут про самогоноваріння і алкоголізм? :mrgreen:

после карантина в самый раз открывать ЛТП и вытрезвители :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 03.12.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:11

  trololo написав:..
ну, фруктовая водка заслуженно пользуется уважением у всех народов, где "садок вишневий коло хати" :D

это сезонный продукт. Осенью я закатываю коньяк, притом рубилово с женой идет недеццкое. Прикол в том, что коньяк делается из готового вина.
А так я согласен, граппы всякие очень даже ничего получаются, даже бочки не надо - но лучше все же с бочки.
Для фруктовых напитков берутся виноградные дрожжи, чтобы не испоганить тонкий вкус.
Для сахарной браги я их не использую, бо градус выхода ниже и дрожжи дорогие.
Это не квартирный вариант, увы-с. Сильно воняет, долго бродит, мошкара стаями, при перегонке пена от браги лезет куда надо и не надо
sequence
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 29.12.15
Подякував: 393 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ціна і локація - два основних кита орендної нерухомості.
А що, публота цього не знала раніше???

Все меняется.
Раньше лучшую рентабельность обеспечивали квартиры в среднем сегменте с недорогим, но чистеньким ремонтом, поэтому решала не цена. Наоборот с дешевыми бабушатниками было больше мороки и меньше дохода.
Раньше ценились квартиры возле метро или другого транспорта, пусть и далеко от центра. Сейчас, когда метро закрылось, более актуальными стали квартиры в центре или прицентральных районах на ПБ.
Vlad442
 
Повідомлень: 6204
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Мизантрóп написав:после карантина в самый раз открывать ЛТП и вытрезвители

Если арендатор сидит дома и пьет водку, износ квартиры увеличивается?

Сейчас, когда люди сидят дома, дети не в садиках в группах домов идет волна против тех, кто делает ремонты и сверлит с утра до вечера в то, что раньше было рабочим временем.
Vlad442
 
Повідомлень: 6204
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3279328032813282>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1788, 1789, 1790
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17897 2903101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 10:38
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11509
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195678
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3030)
25.03.2020 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.