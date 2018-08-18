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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:53
А що, форум з нерухомості перетворився на диспут про самогоноваріння і алкоголізм?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57
Наразі з точки зору стратегії це є більш пріоритетним.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тільки затарився і вже Вас там не має... тьфу блін.
Куди підтягуватися, де всьо ок?
Зи. Ми ж дорослі люди, і розуміємо що трахнути роботодавця легко, але що потім робити коли він помре від даної дії?
Де буде радість від 80% зп за нічого не робити якщо накриється роботодавець...?
Всім процвітання!
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:59
ну, фруктовая водка заслуженно пользуется уважением у всех народов, где "садок вишневий коло хати"
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04
Еще наблюдение после мониторинга олх. Быстро уходят либо варианты в самом дешевом сегменте, пусть и убитые и плохо расположенные, либо нормальные со скидкой 20% от реальных цен по которым сдавалось до карантина.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04
Виявляється, тут повно п,яниць!
Панове, Ви переплутали форуми!
Вам потрібно на форуми "Армії спасіння" чи "Анонімних алкоголіків"!
Ціна і локація - два основних кита орендної нерухомості.
А що, публота цього не знала раніше???
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04
после карантина в самый раз открывать ЛТП и вытрезвители
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:11
это сезонный продукт. Осенью я закатываю коньяк, притом рубилово с женой идет недеццкое. Прикол в том, что коньяк делается из готового вина.
А так я согласен, граппы всякие очень даже ничего получаются, даже бочки не надо - но лучше все же с бочки.
Для фруктовых напитков берутся виноградные дрожжи, чтобы не испоганить тонкий вкус.
Для сахарной браги я их не использую, бо градус выхода ниже и дрожжи дорогие.
Это не квартирный вариант, увы-с. Сильно воняет, долго бродит, мошкара стаями, при перегонке пена от браги лезет куда надо и не надо
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все меняется.
Раньше лучшую рентабельность обеспечивали квартиры в среднем сегменте с недорогим, но чистеньким ремонтом, поэтому решала не цена. Наоборот с дешевыми бабушатниками было больше мороки и меньше дохода.
Раньше ценились квартиры возле метро или другого транспорта, пусть и далеко от центра. Сейчас, когда метро закрылось, более актуальными стали квартиры в центре или прицентральных районах на ПБ.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если арендатор сидит дома и пьет водку, износ квартиры увеличивается?
Сейчас, когда люди сидят дома, дети не в садиках в группах домов идет волна против тех, кто делает ремонты и сверлит с утра до вечера в то, что раньше было рабочим временем.
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