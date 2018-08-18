Больше нет смысла брать в аренду убогую хрущевку на Нивках, если за такие же деньги можно долгосрочно арендовать апартаменты с видом на Крещатик



Но все изменилось в считанные дни – после введения карантина рынок ежесуточной аренды, который только в Киеве насчитывает 7 тыс. квартир, впал в состояние коллапса. И квартира в центре за 2,5 тыс. грн посуточно упала в цене в 6 раз и сдается сейчас уже за 400 грн, но желающих на суточное жилье нет и по такой цене. Однако потенциальные жильцы модных студий с ремонтом в Киеве все-таки есть.



"Буквально в три дня после введения карантина заполняемость провалилась на 90%. Если сравнить с ресторанным бизнесом, который просто закрыли, то здесь ничего не надо было закрывать, все упало само. Соответственно, большая часть тех, кто сдают эти апартаменты, бросили весь этот номерной фонд на рынок долгосрочной аренды", - рассказал UBR.ua основатель сервиса бронирования Dobovo Дмитрий Малахов.



Сейчас цены на первоклассное жилье в центре Киева не превышают 10 тыс. грн в месяц, что, мягко говоря, шокирует. Есть цены и меньше, например, квартира-студия на ул. Саксаганского с полной комплектацией и дизайнерским ремонтом сдается за 8 тыс. грн (+коммуналка) без комиссии и оплаты последнего месяца, а на ул. Институтской – за 9 тыс. грн в месяц.