Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ціна і локація - два основних кита орендної нерухомості. А що, публота цього не знала раніше???
Все меняется. Раньше лучшую рентабельность обеспечивали квартиры в среднем сегменте с недорогим, но чистеньким ремонтом, поэтому решала не цена. Наоборот с дешевыми бабушатниками было больше мороки и меньше дохода. Раньше ценились квартиры возле метро или другого транспорта, пусть и далеко от центра. Сейчас, когда метро закрылось, более актуальными стали квартиры в центре или прицентральных районах на ПБ.
Вчора укрсиб чітко вказав на місця де є життя. На лівому березі залишили 2 відділення. На правому надцять
Vlad442 написав:В конце прошлого года цена аренды стандартной однушки 10-11 в зависимости от состояния. В январско-февральский несезон были варианты даже за 9500 со слабеньким наполнением. В первые дни кризиса выскочил вариант от агенства (реальный, я прозванивал) за 9 с хорошим ремонтом. Ушел на следующий день. Сейчас уже 5-ый день висит средненькая однушка за 8500 от риелторов
кому верить?
Больше нет смысла брать в аренду убогую хрущевку на Нивках, если за такие же деньги можно долгосрочно арендовать апартаменты с видом на Крещатик
Но все изменилось в считанные дни – после введения карантина рынок ежесуточной аренды, который только в Киеве насчитывает 7 тыс. квартир, впал в состояние коллапса. И квартира в центре за 2,5 тыс. грн посуточно упала в цене в 6 раз и сдается сейчас уже за 400 грн, но желающих на суточное жилье нет и по такой цене. Однако потенциальные жильцы модных студий с ремонтом в Киеве все-таки есть.
"Буквально в три дня после введения карантина заполняемость провалилась на 90%. Если сравнить с ресторанным бизнесом, который просто закрыли, то здесь ничего не надо было закрывать, все упало само. Соответственно, большая часть тех, кто сдают эти апартаменты, бросили весь этот номерной фонд на рынок долгосрочной аренды", - рассказал UBR.ua основатель сервиса бронирования Dobovo Дмитрий Малахов.
Сейчас цены на первоклассное жилье в центре Киева не превышают 10 тыс. грн в месяц, что, мягко говоря, шокирует. Есть цены и меньше, например, квартира-студия на ул. Саксаганского с полной комплектацией и дизайнерским ремонтом сдается за 8 тыс. грн (+коммуналка) без комиссии и оплаты последнего месяца, а на ул. Институтской – за 9 тыс. грн в месяц.