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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:16
CRUSADER написав:
Вести с полей, жк мегасити 76 кв м за 35 тыс долл - 3к. Обвал?
Это ж мрачный Укострой. ИМХО дороговато.
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airmax78
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:23
airmax78 написав: CRUSADER написав:
Вести с полей, жк мегасити 76 кв м за 35 тыс долл - 3к. Обвал?
Это ж мрачный Укострой. ИМХО дороговато.
Есть право собственности говорят
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CRUSADER
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Додано: Сер 25 бер, 2020 12:39
trololo написав:Предлогаем
студии под аренду или для себя. Средняя цена аренды на долгосрочной основе однокомнатной квартиры 50 м.кв в Шевченковском районе, конкретно в данной локации составляет 900-1100 долл/мес (Пример: СмартПлаза Политех). Предложение по делению двухкомнатных квартир.
При делении на смарт квартиры и посуточной/долгосрочной аренде в ЖК “Манхеттен Сити”, посуточные операторы готовы заключать договора субаренды с гарантированной выплатой 750$ за каждый смарт в 25 м.кв. Таким образом при инвестиции 80 000$ + 20 000$(ремонт) + 3000$ деление = 103 000$ (за 2 смарта), получаем окупаемость 6,7 лет. Возжна покупка без ремонта. Цены ещё не повышались, квартиры видовые красивые.
кажется кто то пересмотрел мрочковского, делители хреновы.
750 баксов за конуру в 25 метров над самым шумным проспектом города? Да еще и с соседями иметь общий вход в квартиру?
Серьезно?
хочу увидеть арендаторов конуры в 25м2 за овер 21кгрн аренды в месяц.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:02
Жека79 написав: trololo написав:Предлогаем
студии под аренду или для себя. Средняя цена аренды на долгосрочной основе однокомнатной квартиры 50 м.кв в Шевченковском районе, конкретно в данной локации составляет 900-1100 долл/мес (Пример: СмартПлаза Политех). Предложение по делению двухкомнатных квартир.
При делении на смарт квартиры и посуточной/долгосрочной аренде в ЖК “Манхеттен Сити”, посуточные операторы готовы заключать договора субаренды с гарантированной выплатой 750$ за каждый смарт в 25 м.кв. Таким образом при инвестиции 80 000$ + 20 000$(ремонт) + 3000$ деление = 103 000$ (за 2 смарта), получаем окупаемость 6,7 лет. Возжна покупка без ремонта. Цены ещё не повышались, квартиры видовые красивые.
кажется кто то пересмотрел мрочковского, делители хреновы.
750 баксов за конуру в 25 метров над самым шумным проспектом города? Да еще и с соседями иметь общий вход в квартиру?
Серьезно?
хочу увидеть арендаторов конуры в 25м2 за овер 21кгрн аренды в месяц.
Так это ж под посуточную. Вопрос когда тот Манхеттен достроится и будет готов принять арендаторов. Ну и какой к тому моменту будет курс тех самых 750$.
Учитывая и так вялые темпы КГС+надломивший ему спину багаж в виде недостроев Укрбуда+форсмажор в виде карантина.... думаю года 4 еще ждать инвесторам, а это окупаемость уже не 6.7 лет, а 11. Смысл?
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investorkiev
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:06
У людей майже відсутні грошова подушка, при жорсткому карантині людям вистачить грошей:
- на кілька днів або менше 6,9%
- на тиждень 12,1%;
- на два тижні 16,8%;
- на три тижні 5,7%
- на чотири тижні 15,5%
...
4. Найтяжча фінансова ситуація у людей на Сході, найкраща в Києві та на Заході.
-
investorkiev
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:13
investorkiev написав:
У людей майже відсутні грошова подушка, при жорсткому карантині людям вистачить грошей:
- на кілька днів або менше 6,9%
- на тиждень 12,1%;
- на два тижні 16,8%;
- на три тижні 5,7%
- на чотири тижні 15,5%
...
4. Найтяжча фінансова ситуація у людей на Сході, найкраща в Києві та на Заході.
Людям свойственно прибедняться. Тот же Сержик, имея сколько-то куе в запасе, жаловался, что потеря работы на пару месяцев будет критична для оплаты арендной платы.
Стадии безденежья.
1) Денег нет.
2) Совсем нет денег.
3) Денег вообще нет, пора менять доллары.
4) Абсолютно нет денег, нужно продавать биткоины.
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Vlad442
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:22
Vlad442 написав:
Людям свойственно прибедняться. Тот же Сержик, имея сколько-то куе в запасе, жаловался, что потеря работы на пару месяцев будет критична для оплаты арендной платы.
Стадии безденежья.
1) Денег нет.
2) Совсем нет денег.
3) Денег вообще нет, пора менять доллары.
4) Абсолютно нет денег, нужно продавать биткоины.
при всём уважении, вы который день занимаетесь самоуспокоением.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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