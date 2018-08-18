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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:55
investorkiev
Натаха-рокетчиця, як режим надзвичайної ситуації вплине на вартість оренди в Києві?
Мабуть, підніме її, вкупі з дешевою іпотекою, яку ось-ось дасть зеКоманда????
Vlad442 написав:
Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.
Авжеж!
Подумаєш, яка дрібниця!
Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як на початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 25 бер, 2020 14:03, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:57
Карантин продлили до 24 апреля.
Пойду открою Чивас 18 лет, 12тилетний надоел. Есть еще 25летний, но его пока не открываю, держусь. Решила повышать возрастность.
Спиваюсь.....
Караул ... ((
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:04
Frant написав:
Авжеж!
Подумаєш, яка дрібниця!
Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як лр початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???
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Vlad442
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:08
Frant написав:
І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років.
Либо к осени арендные ставки вернутся обратно, либо квартиры подешевеют. Скорей всего эти тенденции встретятся где-то посередине.
В кризисы рентабельность аренды наоборот растет. Смотрите, в 15-16 была 10%, к 19 упала до 8%.
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Vlad442
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:20
Vlad442 написав: Frant написав:
І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років.
Либо к осени арендные ставки вернутся обратно, либо квартиры подешевеют. Скорей всего эти тенденции встретятся где-то посередине.
В кризисы рентабельность аренды наоборот растет. Смотрите, в 15-16 была 10%, к 19 упала до 8%.
А чего квартиры должны дешеветь?
Построят мало.
Альтернативы вложениям нет.
У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут.
Это в 2015 куча бабла сгорело в банкопаде. Сейчас банкопада нет. Доходы может и упадут, но сбережения не сгорят.
Более того, такие сомневающиеся как Серж наконец созреют. Или их додавят жены. Ведь всякие форсмажоры лучше пересиживать в своем, а не в арендном. Прийдется им доставать пачки франклинов из сейфов.
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investorkiev
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:40
investorkiev написав:
Сейчас банкопада нет.
Не зарекайтесь.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:43
hxbbgaf написав: investorkiev написав:
Сейчас банкопада нет.
Не зарекайтесь.
Нечему там падать уже. 60% БС - это госы. Остаток - иностранцы.
Если завалится какой то Кредитднепр, Аккорд или Индустриал - никто даже не почуствует
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investorkiev
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:47
investorkiev написав:
А чего квартиры должны дешеветь?
Построят мало.
Альтернативы вложениям нет.
У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут.
Скорей всего вырастет курс. Рост курса сопровождается падением цены. У многих гривна на депо. Она уже усохла, усохнет еще.
Строят мало, но то что строят, уже профинансировано. Тут важен запуск новых строек. Кто строил в кризис без остановок, может начинать новые проекты и перетягивать себе деньги со вторички.
Условный Сержик не делает погоды, потому что он уже живет в Киеве, занимает квартиру и не создаст спрос на дополнительные метры. Представим, что он купил квартиру у своего лендлорда и теперь живет в своей. Что изменилось для рынка? Ничего, кроме того, что пачки теперь лежат в в том же банке, но на счету бывшего лендлорда.
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Vlad442
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:54
Vlad442 написав:
Никто не знает что будет завтра, но сегодня...
не думаю, что вы мыслите категориями "на завтра".
минимум месяц простоя - уже нужно не в фантазиях жить, а принимать правильные решения, демпингом бороться за платёжеспособного клиента, падать в пол и отжиматься - но сохранить заполненность помещений.
иначе послезавтра окажется не таким радужным и придётся немного пересчитывать доходность инвестиций в условиях рынка арендаторов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56
investorkiev написав:
Карантин продлили до 24 апреля.
Пойду открою Чивас 18 лет, 12тилетний надоел. Есть еще 25летний, но его пока не открываю, держусь. Решила повышать возрастность.
Спиваюсь.....
Караул ... ((
а потім літо, мертвий сезон...
за цей час в Польщу уїде ще 2-3 ляма гастріків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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