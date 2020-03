Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56

investorkiev написав: Карантин продлили до 24 апреля.



Пойду открою Чивас 18 лет, 12тилетний надоел. Есть еще 25летний, но его пока не открываю, держусь. Решила повышать возрастность.



Спиваюсь.....

а потім літо, мертвий сезон...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/