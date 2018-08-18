RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3282328332843285>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:55

investorkiev
Натаха-рокетчиця, як режим надзвичайної ситуації вплине на вартість оренди в Києві?
Мабуть, підніме її, вкупі з дешевою іпотекою, яку ось-ось дасть зеКоманда????

  Vlad442 написав:Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.


Авжеж!
Подумаєш, яка дрібниця!
Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як на початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 14:03, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21153
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Карантин продлили до 24 апреля.

Пойду открою Чивас 18 лет, 12тилетний надоел. Есть еще 25летний, но его пока не открываю, держусь. Решила повышать возрастность.

Спиваюсь.....
Караул ... ((
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Авжеж!
Подумаєш, яка дрібниця!
Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як лр початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???

Vlad442
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років.

Либо к осени арендные ставки вернутся обратно, либо квартиры подешевеют. Скорей всего эти тенденции встретятся где-то посередине.

В кризисы рентабельность аренды наоборот растет. Смотрите, в 15-16 была 10%, к 19 упала до 8%.
Vlad442
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:20

  Vlad442 написав:
  Frant написав:І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років.

Либо к осени арендные ставки вернутся обратно, либо квартиры подешевеют. Скорей всего эти тенденции встретятся где-то посередине.

В кризисы рентабельность аренды наоборот растет. Смотрите, в 15-16 была 10%, к 19 упала до 8%.


А чего квартиры должны дешеветь?
Построят мало.
Альтернативы вложениям нет.
У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут.

Это в 2015 куча бабла сгорело в банкопаде. Сейчас банкопада нет. Доходы может и упадут, но сбережения не сгорят.

Более того, такие сомневающиеся как Серж наконец созреют. Или их додавят жены. Ведь всякие форсмажоры лучше пересиживать в своем, а не в арендном. Прийдется им доставать пачки франклинов из сейфов.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:40

  investorkiev написав: Сейчас банкопада нет.

Не зарекайтесь.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21524
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:43

  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав: Сейчас банкопада нет.

Не зарекайтесь.


Нечему там падать уже. 60% БС - это госы. Остаток - иностранцы.
Если завалится какой то Кредитднепр, Аккорд или Индустриал - никто даже не почуствует
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А чего квартиры должны дешеветь?
Построят мало.
Альтернативы вложениям нет.
У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут.

Скорей всего вырастет курс. Рост курса сопровождается падением цены. У многих гривна на депо. Она уже усохла, усохнет еще.
Строят мало, но то что строят, уже профинансировано. Тут важен запуск новых строек. Кто строил в кризис без остановок, может начинать новые проекты и перетягивать себе деньги со вторички.
Условный Сержик не делает погоды, потому что он уже живет в Киеве, занимает квартиру и не создаст спрос на дополнительные метры. Представим, что он купил квартиру у своего лендлорда и теперь живет в своей. Что изменилось для рынка? Ничего, кроме того, что пачки теперь лежат в в том же банке, но на счету бывшего лендлорда.
Vlad442
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:54

  Vlad442 написав:Никто не знает что будет завтра, но сегодня...

не думаю, что вы мыслите категориями "на завтра".

минимум месяц простоя - уже нужно не в фантазиях жить, а принимать правильные решения, демпингом бороться за платёжеспособного клиента, падать в пол и отжиматься - но сохранить заполненность помещений.
иначе послезавтра окажется не таким радужным и придётся немного пересчитывать доходность инвестиций в условиях рынка арендаторов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14502
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1932 раз.
Подякували: 4250 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:56

  investorkiev написав:Карантин продлили до 24 апреля.

Пойду открою Чивас 18 лет, 12тилетний надоел. Есть еще 25летний, но его пока не открываю, держусь. Решила повышать возрастность.

Спиваюсь.....
Караул ... ((

а потім літо, мертвий сезон...
за цей час в Польщу уїде ще 2-3 ляма гастріків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17858
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3282328332843285>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1788, 1789, 1790
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17897 2903280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 10:38
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195680
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83537)
25.03.2020 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.