Додано: Сер 25 бер, 2020 14:47

investorkiev написав: А чего квартиры должны дешеветь?

Построят мало.

Альтернативы вложениям нет.

У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут. А чего квартиры должны дешеветь?Построят мало.Альтернативы вложениям нет.У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут.

Скорей всего вырастет курс. Рост курса сопровождается падением цены. У многих гривна на депо. Она уже усохла, усохнет еще.Строят мало, но то что строят, уже профинансировано. Тут важен запуск новых строек. Кто строил в кризис без остановок, может начинать новые проекты и перетягивать себе деньги со вторички.Условный Сержик не делает погоды, потому что он уже живет в Киеве, занимает квартиру и не создаст спрос на дополнительные метры. Представим, что он купил квартиру у своего лендлорда и теперь живет в своей. Что изменилось для рынка? Ничего, кроме того, что пачки теперь лежат в в том же банке, но на счету бывшего лендлорда.