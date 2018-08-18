investorkiev написав:Жека79 написав:trololo написав:Предлогаем студии под аренду или для себя. Средняя цена аренды на долгосрочной основе однокомнатной квартиры 50 м.кв в Шевченковском районе, конкретно в данной локации составляет 900-1100 долл/мес (Пример: СмартПлаза Политех). Предложение по делению двухкомнатных квартир.
При делении на смарт квартиры и посуточной/долгосрочной аренде в ЖК “Манхеттен Сити”, посуточные операторы готовы заключать договора субаренды с гарантированной выплатой 750$ за каждый смарт в 25 м.кв. Таким образом при инвестиции 80 000$ + 20 000$(ремонт) + 3000$ деление = 103 000$ (за 2 смарта), получаем окупаемость 6,7 лет. Возжна покупка без ремонта. Цены ещё не повышались, квартиры видовые красивые.
кажется кто то пересмотрел мрочковского, делители хреновы.
750 баксов за конуру в 25 метров над самым шумным проспектом города? Да еще и с соседями иметь общий вход в квартиру? Серьезно?
хочу увидеть арендаторов конуры в 25м2 за овер 21кгрн аренды в месяц.
Так это ж под посуточную. Вопрос когда тот Манхеттен достроится и будет готов принять арендаторов. Ну и какой к тому моменту будет курс тех самых 750$.
Учитывая и так вялые темпы КГС+надломивший ему спину багаж в виде недостроев Укрбуда+форсмажор в виде карантина.... думаю года 4 еще ждать инвесторам, а это окупаемость уже не 6.7 лет, а 11. Смысл?
ну ок, под посуточную. пишут что операторы готовы заключать договора аренды за 750 уе\мес.
Тоесть , владельцу студии обещают давать 21 кгрн за 30 дней. То что слышу я про отельный бизнес-это загрузка В СРЕДНЕМ 20-23 дня в месяц. Итого собственнику за каждые сутки надо будет отдавать по штуке грн. Внимание вопрос- по чем операторы будут сдавать эти студии посуточно, если им еще нужно
-вложиться в рекламу
-найти клиента
-делать клиниг после каждого клиента-оплачивать горничных
-пополнять запасы мыла\шампуня
-стирать полотенца\постели
-поддерживать это хоть в каком то приличном состоянии
-заработать себе зарплату
Вобщем, очень мутная идея