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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3282328332843285

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:15

  investorkiev написав:
  Жека79 написав:
  trololo написав:Предлогаем студии под аренду или для себя. Средняя цена аренды на долгосрочной основе однокомнатной квартиры 50 м.кв в Шевченковском районе, конкретно в данной локации составляет 900-1100 долл/мес (Пример: СмартПлаза Политех). Предложение по делению двухкомнатных квартир.
При делении на смарт квартиры и посуточной/долгосрочной аренде в ЖК “Манхеттен Сити”, посуточные операторы готовы заключать договора субаренды с гарантированной выплатой 750$ за каждый смарт в 25 м.кв. Таким образом при инвестиции 80 000$ + 20 000$(ремонт) + 3000$ деление = 103 000$ (за 2 смарта), получаем окупаемость 6,7 лет. Возжна покупка без ремонта. Цены ещё не повышались, квартиры видовые красивые.


кажется кто то пересмотрел мрочковского, делители хреновы.

750 баксов за конуру в 25 метров над самым шумным проспектом города? Да еще и с соседями иметь общий вход в квартиру? :mrgreen: Серьезно?

хочу увидеть арендаторов конуры в 25м2 за овер 21кгрн аренды в месяц.


Так это ж под посуточную. Вопрос когда тот Манхеттен достроится и будет готов принять арендаторов. Ну и какой к тому моменту будет курс тех самых 750$.

Учитывая и так вялые темпы КГС+надломивший ему спину багаж в виде недостроев Укрбуда+форсмажор в виде карантина.... думаю года 4 еще ждать инвесторам, а это окупаемость уже не 6.7 лет, а 11. Смысл?


ну ок, под посуточную. пишут что операторы готовы заключать договора аренды за 750 уе\мес.

Тоесть , владельцу студии обещают давать 21 кгрн за 30 дней. То что слышу я про отельный бизнес-это загрузка В СРЕДНЕМ 20-23 дня в месяц. Итого собственнику за каждые сутки надо будет отдавать по штуке грн. Внимание вопрос- по чем операторы будут сдавать эти студии посуточно, если им еще нужно

-вложиться в рекламу
-найти клиента
-делать клиниг после каждого клиента-оплачивать горничных
-пополнять запасы мыла\шампуня
-стирать полотенца\постели
-поддерживать это хоть в каком то приличном состоянии
-заработать себе зарплату

Вобщем, очень мутная идея
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:41

  CRUSADER написав:
airmax78 написав:
  CRUSADER написав:Вести с полей, жк мегасити 76 кв м за 35 тыс долл - 3к. Обвал?

Это ж мрачный Укострой. ИМХО дороговато.
Есть право собственности говорят


А почему цена такая при праве собственности ?
Где-то читал, что право собственности там получено через региональный суд.
Надо с юристами консультироваться, право собственности может оказаться липой.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58

  CRUSADER написав:
airmax78 написав:
  CRUSADER написав:Вести с полей, жк мегасити 76 кв м за 35 тыс долл - 3к. Обвал?

Это ж мрачный Укострой. ИМХО дороговато.
Есть право собственности говорят


Судя по метражу это те секции в которых покупать не надо. не надо покупать в 5 и 6 секции, и первую тоже бы не рассматривал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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