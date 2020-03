Додано: Сер 25 бер, 2020 17:31

airmax78 написав: Офигеть... На ветке карантин. Все сидят по домам и ... никто ничего не пишет. Офигеть... На ветке карантин. Все сидят по домам и ... никто ничего не пишет.

а що писати, всі як суслики сидять по норках.

переміщення поодинці в повній екіпіровці до магазина/аптеки і назад.

і далі знову в норку.



А як було цікаво читати:

- в Києві тре не менше 2куе на піпла,

- в Кєві медицина, культур-мультур, ТРЦ, бла-бла...

- аеропорт: Мальдіви, Єгипти, Анталії...



А тепер життя в бетонній коробці.

Тут ще розказували про куян, які живуть трьома поколіннями в одній квартирі.



