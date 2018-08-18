Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:Предлогаем студии под аренду или для себя. Средняя цена аренды на долгосрочной основе однокомнатной квартиры 50 м.кв в Шевченковском районе, конкретно в данной локации составляет 900-1100 долл/мес (Пример: СмартПлаза Политех). Предложение по делению двухкомнатных квартир. При делении на смарт квартиры и посуточной/долгосрочной аренде в ЖК “Манхеттен Сити”, посуточные операторы готовы заключать договора субаренды с гарантированной выплатой 750$ за каждый смарт в 25 м.кв. Таким образом при инвестиции 80 000$ + 20 000$(ремонт) + 3000$ деление = 103 000$ (за 2 смарта), получаем окупаемость 6,7 лет. Возжна покупка без ремонта. Цены ещё не повышались, квартиры видовые красивые.
кажется кто то пересмотрел мрочковского, делители хреновы.
750 баксов за конуру в 25 метров над самым шумным проспектом города? Да еще и с соседями иметь общий вход в квартиру? Серьезно?
хочу увидеть арендаторов конуры в 25м2 за овер 21кгрн аренды в месяц.
Так это ж под посуточную. Вопрос когда тот Манхеттен достроится и будет готов принять арендаторов. Ну и какой к тому моменту будет курс тех самых 750$.
Учитывая и так вялые темпы КГС+надломивший ему спину багаж в виде недостроев Укрбуда+форсмажор в виде карантина.... думаю года 4 еще ждать инвесторам, а это окупаемость уже не 6.7 лет, а 11. Смысл?
ну ок, под посуточную. пишут что операторы готовы заключать договора аренды за 750 уе\мес.
Тоесть , владельцу студии обещают давать 21 кгрн за 30 дней. То что слышу я про отельный бизнес-это загрузка В СРЕДНЕМ 20-23 дня в месяц. Итого собственнику за каждые сутки надо будет отдавать по штуке грн. Внимание вопрос- по чем операторы будут сдавать эти студии посуточно, если им еще нужно
-вложиться в рекламу -найти клиента -делать клиниг после каждого клиента-оплачивать горничных -пополнять запасы мыла\шампуня -стирать полотенца\постели -поддерживать это хоть в каком то приличном состоянии -заработать себе зарплату
Вобщем, очень мутная идея
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Yuri_T написав:при всём уважении, вы который день занимаетесь самоуспокоением.
Может и так, а может пытаюсь противопоставить трезвый взгляд паническим настроениям. Карантин не навсегда.
Yuri_T написав:это хотелки. надежды на лучшее. падение ставок на 50% будет как подарок судьбы, имхо.
Никто не знает что будет завтра, но сегодня реальные варианты с ценой на 20% ниже докарантинной сметают за день. Лично я не вижу ничего страшного и в минус 50%. Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.
Вы в 2015 пересдавали? У меня 1,5 месяца квартира стояла пустая, просмотры были, но я не успевал снижать цену. в результате, сдал за минус 30% от той цены, которую хотел и минус 25% от ценника, на который меня уговорил маклер для старта. Так хоть какой-то спрос был. Потому что просмотры были. Если наод будет сидеть на карантине в селах, а на это очень похоже, то ситуевина на 2015 будет похожа не во всем. Если есть желание, я по памяти могу привести примеры мониторинга того времени. Обняться и заплакать.
Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся. Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло!
Frant написав:investorkiev Натаха-рокетчиця, як режим надзвичайної ситуації вплине на вартість оренди в Києві? Мабуть, підніме її, вкупі з дешевою іпотекою, яку ось-ось дасть зеКоманда????
Vlad442 написав:Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.
Авжеж! Подумаєш, яка дрібниця! Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як на початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???
Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого.
Frant написав:investorkiev Натаха-рокетчиця, як режим надзвичайної ситуації вплине на вартість оренди в Києві? Мабуть, підніме її, вкупі з дешевою іпотекою, яку ось-ось дасть зеКоманда????
Vlad442 написав:Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.
Авжеж! Подумаєш, яка дрібниця! Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як на початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???
Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого.
В 2013 я теж чекав девал на 30%..35% А вийшло он воно як.
Тепер знову недооцінив неадеквартність керманичів.
Пригадаю, колись читав книжку саме про це, що здавалось би розумні люди завжди думають, що рівень оточуючих людей, є вищим чим на справді. Потім розплачуються через недооцінку тупості інших.