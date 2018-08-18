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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3283328432853286>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:15

  investorkiev написав:
  Жека79 написав:
  trololo написав:Предлогаем студии под аренду или для себя. Средняя цена аренды на долгосрочной основе однокомнатной квартиры 50 м.кв в Шевченковском районе, конкретно в данной локации составляет 900-1100 долл/мес (Пример: СмартПлаза Политех). Предложение по делению двухкомнатных квартир.
При делении на смарт квартиры и посуточной/долгосрочной аренде в ЖК “Манхеттен Сити”, посуточные операторы готовы заключать договора субаренды с гарантированной выплатой 750$ за каждый смарт в 25 м.кв. Таким образом при инвестиции 80 000$ + 20 000$(ремонт) + 3000$ деление = 103 000$ (за 2 смарта), получаем окупаемость 6,7 лет. Возжна покупка без ремонта. Цены ещё не повышались, квартиры видовые красивые.


кажется кто то пересмотрел мрочковского, делители хреновы.

750 баксов за конуру в 25 метров над самым шумным проспектом города? Да еще и с соседями иметь общий вход в квартиру? :mrgreen: Серьезно?

хочу увидеть арендаторов конуры в 25м2 за овер 21кгрн аренды в месяц.


Так это ж под посуточную. Вопрос когда тот Манхеттен достроится и будет готов принять арендаторов. Ну и какой к тому моменту будет курс тех самых 750$.

Учитывая и так вялые темпы КГС+надломивший ему спину багаж в виде недостроев Укрбуда+форсмажор в виде карантина.... думаю года 4 еще ждать инвесторам, а это окупаемость уже не 6.7 лет, а 11. Смысл?


ну ок, под посуточную. пишут что операторы готовы заключать договора аренды за 750 уе\мес.

Тоесть , владельцу студии обещают давать 21 кгрн за 30 дней. То что слышу я про отельный бизнес-это загрузка В СРЕДНЕМ 20-23 дня в месяц. Итого собственнику за каждые сутки надо будет отдавать по штуке грн. Внимание вопрос- по чем операторы будут сдавать эти студии посуточно, если им еще нужно

-вложиться в рекламу
-найти клиента
-делать клиниг после каждого клиента-оплачивать горничных
-пополнять запасы мыла\шампуня
-стирать полотенца\постели
-поддерживать это хоть в каком то приличном состоянии
-заработать себе зарплату

Вобщем, очень мутная идея
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:41

  CRUSADER написав:
airmax78 написав:
  CRUSADER написав:Вести с полей, жк мегасити 76 кв м за 35 тыс долл - 3к. Обвал?

Это ж мрачный Укострой. ИМХО дороговато.
Есть право собственности говорят


А почему цена такая при праве собственности ?
Где-то читал, что право собственности там получено через региональный суд.
Надо с юристами консультироваться, право собственности может оказаться липой.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:58

  CRUSADER написав:
airmax78 написав:
  CRUSADER написав:Вести с полей, жк мегасити 76 кв м за 35 тыс долл - 3к. Обвал?

Это ж мрачный Укострой. ИМХО дороговато.
Есть право собственности говорят


Судя по метражу это те секции в которых покупать не надо. не надо покупать в 5 и 6 секции, и первую тоже бы не рассматривал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Офигеть... На ветке карантин. Все сидят по домам и ... никто ничего не пишет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:26

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:при всём уважении, вы который день занимаетесь самоуспокоением.

Может и так, а может пытаюсь противопоставить трезвый взгляд паническим настроениям. Карантин не навсегда.
  Yuri_T написав:это хотелки. надежды на лучшее.
падение ставок на 50% будет как подарок судьбы, имхо.

Никто не знает что будет завтра, но сегодня реальные варианты с ценой на 20% ниже докарантинной сметают за день.
Лично я не вижу ничего страшного и в минус 50%. Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.


Вы в 2015 пересдавали?
У меня 1,5 месяца квартира стояла пустая, просмотры были, но я не успевал снижать цену. в результате, сдал за минус 30% от той цены, которую хотел и минус 25% от ценника, на который меня уговорил маклер для старта.
Так хоть какой-то спрос был. Потому что просмотры были. Если наод будет сидеть на карантине в селах, а на это очень похоже, то ситуевина на 2015 будет похожа не во всем.
Если есть желание, я по памяти могу привести примеры мониторинга того времени. Обняться и заплакать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:27

airmax78
все бухают? )))
непонятно что с ценами.

Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся.
Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:31

  airmax78 написав:Офигеть... На ветке карантин. Все сидят по домам и ... никто ничего не пишет.

а що писати, всі як суслики сидять по норках.
переміщення поодинці в повній екіпіровці до магазина/аптеки і назад.
і далі знову в норку.

А як було цікаво читати:
- в Києві тре не менше 2куе на піпла,
- в Кєві медицина, культур-мультур, ТРЦ, бла-бла...
- аеропорт: Мальдіви, Єгипти, Анталії...

А тепер життя в бетонній коробці.
Тут ще розказували про куян, які живуть трьома поколіннями в одній квартирі.

В селі і то якось веселіше (якщо запасся потрібним)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:32

  Frant написав:investorkiev
Натаха-рокетчиця, як режим надзвичайної ситуації вплине на вартість оренди в Києві?
Мабуть, підніме її, вкупі з дешевою іпотекою, яку ось-ось дасть зеКоманда????

  Vlad442 написав:Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.


Авжеж!
Подумаєш, яка дрібниця!
Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як на початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???


Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:36

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років.

Либо к осени арендные ставки вернутся обратно, либо квартиры подешевеют. Скорей всего эти тенденции встретятся где-то посередине.

В кризисы рентабельность аренды наоборот растет. Смотрите, в 15-16 была 10%, к 19 упала до 8%.


А чего квартиры должны дешеветь?
Построят мало.
Альтернативы вложениям нет.
У кого нахомечено 50-100куе, никуда их не денут.

Это в 2015 куча бабла сгорело в банкопаде. Сейчас банкопада нет. Доходы может и упадут, но сбережения не сгорят.

Более того, такие сомневающиеся как Серж наконец созреют. Или их додавят жены. Ведь всякие форсмажоры лучше пересиживать в своем, а не в арендном. Прийдется им доставать пачки франклинов из сейфов.


Ну да! Действительно! Надо вернуться в 2009 и 2015 и отменить удешевление. Вы-то как-раз Круши в 2015 ухватили. Потрудитесь доплатить. :)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:37

  rjkz написав:
  Frant написав:investorkiev
Натаха-рокетчиця, як режим надзвичайної ситуації вплине на вартість оренди в Києві?
Мабуть, підніме її, вкупі з дешевою іпотекою, яку ось-ось дасть зеКоманда????

  Vlad442 написав:Мы просто вернемся к ценам 15-ого года. Мы это уже проходили. Ничего страшного.


Авжеж!
Подумаєш, яка дрібниця!
Середня орендна ставка буде не 350 дол/міс, як на початку пандемії, а 170 дол/міс, як в 2015. І нерухомість буде відбіватись в ціні не 15, а 30 років. Уря, товарижчі рокетчики???


Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого.

В 2013 я теж чекав девал на 30%..35%
А вийшло он воно як.

Тепер знову недооцінив неадеквартність керманичів.

Пригадаю, колись читав книжку саме про це, що здавалось би розумні люди завжди думають, що рівень оточуючих людей, є вищим чим на справді. Потім розплачуються через недооцінку тупості інших.

п.с.
Мабуть оцю
https://psyfactor.org/news/5zakonov.htm
https://e-lub.net/annuals/fls.htm
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 бер, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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