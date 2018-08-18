а что у них кроме Навигатора есть ?
а то в тот трешак меня никакой скидкой не заманишь
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39
а что у них кроме Навигатора есть ?
а то в тот трешак меня никакой скидкой не заманишь
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39
Так он ещё толком не начался,никто не понимает глубины глубин дна на которое нас опустят политические игроманы.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:50
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:02
це на ігромани, а дУрні
Глупец — самый опасный тип личности.
Следствие: глупец опаснее, чем бандит.
Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.
Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.
История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:04
В мире происходят процессы, в которые вовлечена и Украина. От Украины зависит не так уж и много во время таких потрясений. Максимум что Украина может себе позволить - это иметь свои собственные потрясения в то время как у остального мира праздник жизни. Сейчас как раз случай, когда трясет весь мир и Украину в том числе. Причем ПОКА что Украину еще как следует даже не тряхнуло, Украина в ОЖИДАНИИ ППЦа, который уже накрыл весь мир. Конечно, Украину это не обойдет. Каждый сам решает как он его встретит - в глухой обороне или агрессивной контратаке.
Я хотел-бы надеяться, что "нет худа без добра" и заробитчане, вернувшись с капустой из условных Польши/Чехии/Италии, все здоровы, и купят себе бетон для личного проживания, с одной стороны, убрав избыток предложения с рынка аренды, с другой влив в экономику некоторое количество денег и, самое главное, оставшись в Украине. Демографическую проблему надо решать.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:10
Я не украинский кризис имел ввиду. Украина просто никуда не денется.
Я уже написал - Украина в ОЖИДАНИИ кризиса. Предельно ясно, что он будет.
Я его еще не чувствую, но это не значит, что его не будет.
В 2008 летом, когда в США уже вовсю все валилось, в Украине бабло сыпалось на голову и мы не понимали о каком кризисе можно говорить.
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