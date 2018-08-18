Додано: Сер 25 бер, 2020 18:04

flyman написав: rjkz написав: Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого. Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого.

В 2013 я теж чекав девал на 30%..35%

А вийшло он воно як.



Тепер знову недооцінив неадеквартність керманичів.



Пригадаю, колись читав книжку саме про це, що здавалось би розумні люди завжди думають, що рівень оточуючих людей, є вищим чим на справді. Потім розплачуються через недооцінку тупості інших.



п.с.

Мабуть оцю

https://psyfactor.org/news/5zakonov.htm

https://e-lub.net/annuals/fls.htm В 2013 я теж чекав девал на 30%..35%А вийшло он воно як.Тепер знову недооцінив неадеквартність керманичів.Пригадаю, колись читав книжку саме про це, що здавалось би розумні люди завжди думають, що рівень оточуючих людей, є вищим чим на справді. Потім розплачуються через недооцінку тупості інших.п.с.Мабуть оцю

В мире происходят процессы, в которые вовлечена и Украина. От Украины зависит не так уж и много во время таких потрясений. Максимум что Украина может себе позволить - это иметь свои собственные потрясения в то время как у остального мира праздник жизни. Сейчас как раз случай, когда трясет весь мир и Украину в том числе. Причем ПОКА что Украину еще как следует даже не тряхнуло, Украина в ОЖИДАНИИ ППЦа, который уже накрыл весь мир. Конечно, Украину это не обойдет. Каждый сам решает как он его встретит - в глухой обороне или агрессивной контратаке.Я хотел-бы надеяться, что "нет худа без добра" и заробитчане, вернувшись с капустой из условных Польши/Чехии/Италии, все здоровы, и купят себе бетон для личного проживания, с одной стороны, убрав избыток предложения с рынка аренды, с другой влив в экономику некоторое количество денег и, самое главное, оставшись в Украине. Демографическую проблему надо решать.