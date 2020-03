Додано: Сер 25 бер, 2020 18:02

somilitark написав: rjkz написав: Я ждал кризиса. Но не такого. Я ждал кризиса. Но не такого.

Так он ещё толком не начался,никто не понимает глубины глубин дна на которое нас опустят политические игроманы. Так он ещё толком не начался,никто не понимает глубины глубин дна на которое нас опустят политические игроманы.

це на ігромани, а дУрні

https://psyfactor.org/news/5zakonov.htm



Глупец — самый опасный тип личности.

Следствие: глупец опаснее, чем бандит.



Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.



Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/