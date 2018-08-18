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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3283328432853286

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39

  investorkiev написав:airmax78
все бухают? )))
непонятно что с ценами.

Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся.
Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло!


а что у них кроме Навигатора есть ?

а то в тот трешак меня никакой скидкой не заманишь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39

  rjkz написав: Я ждал кризиса. Но не такого.

Так он ещё толком не начался,никто не понимает глубины глубин дна на которое нас опустят политические игроманы.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Офигеть... На ветке карантин. Все сидят по домам и ... никто ничего не пишет.
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:50

  airmax78 написав:Офигеть... На ветке карантин. Все сидят по домам и ... никто ничего не пишет.


Потому что лучше пишется в рабочее время, когда работодатель, не ведая того, оплачивает писанину на форуме (вариант - ковыряние в носу).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:02

  somilitark написав:
  rjkz написав: Я ждал кризиса. Но не такого.

Так он ещё толком не начался,никто не понимает глубины глубин дна на которое нас опустят политические игроманы.

це на ігромани, а дУрні
https://psyfactor.org/news/5zakonov.htm

Глупец — самый опасный тип личности.
Следствие: глупец опаснее, чем бандит.

Результат действий идеального бандита — простой переход благ от одного человека к другому. Обществу в целом от этого ни холодно ни жарко. Если бы все члены этого социума были идеальными бандитами, оно бы тихо гнило, но катастрофы бы не случилось. Вся система сводилась бы к трансферу богатств в пользу тех, кто предпринимает ради этого действия, и поскольку идеальными бандитами были бы все, система наслаждалась бы стабильностью. Это легко видеть на примере любой страны, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы.

Когда на сцену выходят дураки, картина полностью меняется. Они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.

История подтверждает, что в любой период страна прогрессирует тогда, когда у власти находится достаточно умных людей, чтобы сдерживать активных дураков и не давать им разрушить то, что умники произвели. В регрессирующей стране дураков столько же, однако среди верхушки наблюдается рост доли глупых бандитов, а среди остального населения — наивных простаков. Такая смена расклада неизменно усиливает деструктивные последствия действий дураков, и вся страна катится к чертям.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:04

  flyman написав:
  rjkz написав:Ну к чему это? И ежу понятно, что случился форс-мажор. По всему миру форс-мажор.Кто-то осознает его размеры, кто-то недооценивает, кто-то переоценивает. Но он есть. Ни я ни Вы ни рОкетчики не могли еще 3 месяца назад предположить такую фигню. Я ждал кризиса. Но не такого.

В 2013 я теж чекав девал на 30%..35%
А вийшло он воно як.

Тепер знову недооцінив неадеквартність керманичів.

Пригадаю, колись читав книжку саме про це, що здавалось би розумні люди завжди думають, що рівень оточуючих людей, є вищим чим на справді. Потім розплачуються через недооцінку тупості інших.

п.с.
Мабуть оцю
https://psyfactor.org/news/5zakonov.htm
https://e-lub.net/annuals/fls.htm


В мире происходят процессы, в которые вовлечена и Украина. От Украины зависит не так уж и много во время таких потрясений. Максимум что Украина может себе позволить - это иметь свои собственные потрясения в то время как у остального мира праздник жизни. Сейчас как раз случай, когда трясет весь мир и Украину в том числе. Причем ПОКА что Украину еще как следует даже не тряхнуло, Украина в ОЖИДАНИИ ППЦа, который уже накрыл весь мир. Конечно, Украину это не обойдет. Каждый сам решает как он его встретит - в глухой обороне или агрессивной контратаке.
Я хотел-бы надеяться, что "нет худа без добра" и заробитчане, вернувшись с капустой из условных Польши/Чехии/Италии, все здоровы, и купят себе бетон для личного проживания, с одной стороны, убрав избыток предложения с рынка аренды, с другой влив в экономику некоторое количество денег и, самое главное, оставшись в Украине. Демографическую проблему надо решать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:10

  somilitark написав:
  rjkz написав: Я ждал кризиса. Но не такого.

Так он ещё толком не начался,никто не понимает глубины глубин дна на которое нас опустят политические игроманы.


Я не украинский кризис имел ввиду. Украина просто никуда не денется.

Я уже написал - Украина в ОЖИДАНИИ кризиса. Предельно ясно, что он будет.
Я его еще не чувствую, но это не значит, что его не будет.
В 2008 летом, когда в США уже вовсю все валилось, в Украине бабло сыпалось на голову и мы не понимали о каком кризисе можно говорить.
rjkz
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  #<1 ... 3283328432853286
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