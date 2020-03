Додано: Сер 25 бер, 2020 18:26

investorkiev написав:

В 2009 году отменилась ипотека, с помощью которой проходило более 50% сделок годом раньше.

В 2015 как раз был бум строек - переизбыток предложения. Потом это вылилось в абсолютный рекорд ввода жилья в Киеве в эксплуатацию - 1.8 млн кв.м, кажется рекорд за 30 лет независимости.



В 2020:

-ипотеки небыло и нет- не повлияет

-строят мало, а будут еще меньше - дефицит

-банкопада нет - сбережения не сгорают

2021

- рабатяг нєт

- дєнєг нєт

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

