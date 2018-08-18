Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: В 2009 году отменилась ипотека, с помощью которой проходило более 50% сделок годом раньше. В 2015 как раз был бум строек - переизбыток предложения. Потом это вылилось в абсолютный рекорд ввода жилья в Киеве в эксплуатацию - 1.8 млн кв.м, кажется рекорд за 30 лет независимости.
В 2020: -ипотеки небыло и нет- не повлияет -строят мало, а будут еще меньше - дефицит -банкопада нет - сбережения не сгорают - выйдут в продажу бабушатники после смерти персов. Особенно пенсов-лендлордов, типа Франта. Это плохо, но они в основном в ужасном состоянии, хипстеры-ИТшники там смузи пить (есть?) не смогут.
rjkz Правильно,пусть выкупят,остаются и работают.А те,что не выкупят,снимают и работают.Нечего по заграницам искать журавля/синицу,нужно здесь неньку розбудовывать.А излишек с рынка аренды уйдет и сам собой,люди умнеют,посчитают,что с теперешней ликвидностью и ценами на ремонт совсем не логично покупать под аренду
investorkiev бабушатники не особо влияют на рынок аренды, согласен,что готовое/на этапе ввода в экплуатацию сильно не подешевеет, а котлованов у нас и так переизбыток,1-ое место в Европе наверное.Не нужно городу сейчас столько новостроек.Надеюсь этот кризис образумит людей от покупок под аренду
Andreiii написав:investorkiev бабушатники не особо влияют на рынок аренды, согласен,что готовое/на этапе ввода в экплуатацию сильно не подешевеет, а котлованов у нас и так переизбыток,1-ое место в Европе наверное.Не нужно городу сейчас столько новостроек.Надеюсь этот кризис образумит людей от покупок под аренду
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) не снимает со стороны договора обязанности выполнить взятые на себя обязательства, а освобождает от штрафных санкций, предусмотренных за просрочку их выполнения или позволяет выполнить их после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает отдел методического обеспечения и информационно-аналитической работы Нотариальной палаты Украины в своем информационном письме. В нем говорится о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы минимизировать убытки, полученные в результате эпидемии коронавируса нотариусам, которые работают в арендованных помещениях. В то же время приведенные рекомендации могут быть использованы и другими субъектами хозяйствования, которые арендуют помещения. Как известно, недавно решением парламента карантин включен в перечень форс-мажорных обстоятельств. Это означает, что с 12 марта 2020 года в Украине наступили форс-мажорные обстоятельства.
Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Там прописаны требования к обустройству палат и квалификации врачей экстренной помощи.
Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них - Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.
"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.
Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.
Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом - это "лица, относительно которых осуществляется государственная охрана".
Andreiii написав:rjkz Правильно,пусть выкупят,остаются и работают.А те,что не выкупят,снимают и работают.Нечего по заграницам искать журавля/синицу,нужно здесь неньку розбудовывать.А излишек с рынка аренды уйдет и сам собой,люди умнеют,посчитают,что с теперешней ликвидностью и ценами на ремонт совсем не логично покупать под аренду
Ну приковывать наручниками к батарее я не призываю. Возможно обстоятельства подвинут к этому развитию событий.
Andreiii написав:Не нужно городу сейчас столько новостроек.Надеюсь этот кризис образумит людей от покупок под аренду
Нужно, в разы больше. Будут более эффективно и интенсивно работать, повысится производительность труда, условно постоянные издержки на квадратный метр уменьшаться При нынешних темпах строительства нам надо 200 лат на обновление жилья. столько ни люди ни дома не живут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s