Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

investorkiev написав: Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся.

Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло! Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся.Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло!

Вы не думали под залог своих квартир взять кредит и войти в кризис с новой покупкой? Делай, как я говорю - не катит. Надо - делай, как я делаю.Вы ещё предложите машину купить т.к. это импорт и он будет дорожать.Хватит уже ахинею нести! Уже даже самый упоротый понял в какой кризис мы валимся, а коронавирус не усугубит, а облегчит кризис. Так надо было бы что-то придумывать и оправдываться, а сейчас причины всем известны и понятны. Экономика полетит под откос со всеми вытекающими. Сейчас любой сценарий возможен, от гиперинфляции до дефолта. Забудьте за недвижимость - это первое от чего отказываются все. Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.