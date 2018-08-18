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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:48
Кто знает, какой статус земли под обычными городскими хрущами? Например, пришел лет через 50 хрущ в полную негодность, признан аварийным, развалился и осталась от него кучка кирпичей. Теперь городская земля снова принадлежит городу или жильцы-наследники бабушек в праве продать свой гектар под бывшим хрушем застройщику, который рассчитается с ними квартирами улучшенной планировки?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:50
airmax78 написав:
Хотят социального взрыва. Все для этого делают.
Да, речь в документе о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.
Мне кажется, что это может стать причиной нового майдана. Корономайдана.
Вот, что написал на вирусной ветке человек с постоянным инсайдом от врачей (как я понимаю, сам врач) antey1969:
Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.
Востаннє редагувалось artlife
в Сер 25 бер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:51
Serg-ik написав: Vadim V написав:
Я насчитал 4-ре комнаты.
комната=гостинная
Гостинная это корридор?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57
artlife написав: airmax78 написав:
Хотят социального взрыва. Все для этого делают.
Да, речь в документе о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.
Мне кажется, что это может стать причиной нового майдана. Корономайдана.
Вот, что написал на вирусной ветке человек с постоянным инсайдом от врачей (как я понимаю, сам врач) antey1969:
Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.
Совсем пилять с историей не знакомы наши зажратые далпайопы.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57
rjkz написав:
В 2008 летом, когда в США уже вовсю все валилось, в Украине бабло сыпалось на голову и мы не понимали о каком кризисе можно говорить.
Я лично всю гривну поступающую тут же переводил в "ненужный" бакс)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57
investorkiev написав:
Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся.
Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло!
Вы не думали под залог своих квартир взять кредит и войти в кризис с новой покупкой? Делай, как я говорю - не катит. Надо - делай, как я делаю.
Вы ещё предложите машину купить т.к. это импорт и он будет дорожать.
Хватит уже ахинею нести! Уже даже самый упоротый понял в какой кризис мы валимся, а коронавирус не усугубит, а облегчит кризис. Так надо было бы что-то придумывать и оправдываться, а сейчас причины всем известны и понятны. Экономика полетит под откос со всеми вытекающими. Сейчас любой сценарий возможен, от гиперинфляции до дефолта. Забудьте за недвижимость - это первое от чего отказываются все. Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:05
Serg-ik написав: Vadim V написав:
Я насчитал 4-ре комнаты.
комната=гостинная
"4 комнаты" отличный фильм)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:08
artlife написав:
Кто знает, какой статус земли под обычными городскими хрущами? Например, пришел лет через 50 хрущ в полную негодность, признан аварийным, развалился и осталась от него кучка кирпичей. Теперь городская земля снова принадлежит городу или жильцы-наследники бабушек в праве продать свой гектар под бывшим хрушем застройщику, который рассчитается с ними квартирами улучшенной планировки?
госсобственность
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11
Richi написав:
Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.
думаете строители сложат лапки и склеят ласты?
Фейслесс в 2014 утверждал, что в убыток строить не будут. я говорил, что будут строить будут больше, чтоб держаться за счет оборота.
Кушнир из КГС тоже пару-тройку лет назад говорил, что нужен девал, чтоб закрутились стройки. Это когда с 28 на 26 упал курс.
Всё будет хорошо. но не быстро
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11
airmax78 написав:
Совсем пилять с историей не знакомы наши зажратые далпайопы.
Интерсно, за сколько минут лишились бы должностей и были преданы позору депутаты или министры где-нибудь в Германии или Италии, если бы вышел подобный циркуляр.
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