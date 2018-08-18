RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3286328732883289>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 83
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
4%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
17%
14
знизяться на 10-25%
36%
30
знизяться на 25%-50%
25%
21
знизяться більше, ніж на 50%
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:48

Кто знает, какой статус земли под обычными городскими хрущами? Например, пришел лет через 50 хрущ в полную негодность, признан аварийным, развалился и осталась от него кучка кирпичей. Теперь городская земля снова принадлежит городу или жильцы-наследники бабушек в праве продать свой гектар под бывшим хрушем застройщику, который рассчитается с ними квартирами улучшенной планировки? :D
artlife
 
Повідомлень: 277
З нами з: 07.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:50

  airmax78 написав:

Хотят социального взрыва. Все для этого делают.

Да, речь в документе о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.

Мне кажется, что это может стать причиной нового майдана. Корономайдана.

Вот, что написал на вирусной ветке человек с постоянным инсайдом от врачей (как я понимаю, сам врач) antey1969:
Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.
Востаннє редагувалось artlife в Сер 25 бер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 277
З нами з: 07.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:51

  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:Я насчитал 4-ре комнаты.
комната=гостинная

Гостинная это корридор?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 23.05.14
Подякував: 501 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

  artlife написав:
  airmax78 написав:

Хотят социального взрыва. Все для этого делают.

Да, речь в документе о том, что приоритет в распределении скудных ресурсов в виде палат, оборудования, медикаментов и специалистов будет отдан "лицам с гос.охраной", то есть депутатам, представителям кабмина и т.д.

Мне кажется, что это может стать причиной нового майдана. Корономайдана.

Вот, что написал на вирусной ветке человек с постоянным инсайдом от врачей (как я понимаю, сам врач) antey1969:
Так это уже есть в Александровской, депутаты оккупировали интенсив, всем остальным по остаточному принципу приказано разместиться в инфекционном отделении, в котором нет полноценного комплекта медоборудования. Прошу заметить, в интенсиве сейчас больше ИВЛ, чем необходимо страждущему депутатью, но простым смертным туда путь заказан уже.

Совсем пилять с историей не знакомы наши зажратые далпайопы.
airmax78
 
Повідомлень: 33838
З нами з: 25.10.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 3907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:В 2008 летом, когда в США уже вовсю все валилось, в Украине бабло сыпалось на голову и мы не понимали о каком кризисе можно говорить.

Я лично всю гривну поступающую тут же переводил в "ненужный" бакс)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:57

  investorkiev написав:Единственный верняковый варинат по сладкой цене на сегодня - ДБК4, думаю что многие за эту неделю уже затарились/затарятся.
Кстати, при оплате в день заключения договора дают еще дополнительную скидку в 1%, некисло!

Вы не думали под залог своих квартир взять кредит и войти в кризис с новой покупкой? Делай, как я говорю - не катит. Надо - делай, как я делаю.
Вы ещё предложите машину купить т.к. это импорт и он будет дорожать.
Хватит уже ахинею нести! Уже даже самый упоротый понял в какой кризис мы валимся, а коронавирус не усугубит, а облегчит кризис. Так надо было бы что-то придумывать и оправдываться, а сейчас причины всем известны и понятны. Экономика полетит под откос со всеми вытекающими. Сейчас любой сценарий возможен, от гиперинфляции до дефолта. Забудьте за недвижимость - это первое от чего отказываются все. Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.
Richi
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 25.09.08
Подякував: 558 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:05

  Serg-ik написав:
  Vadim V написав:Я насчитал 4-ре комнаты.
комната=гостинная

"4 комнаты" отличный фильм)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:08

  artlife написав:Кто знает, какой статус земли под обычными городскими хрущами? Например, пришел лет через 50 хрущ в полную негодность, признан аварийным, развалился и осталась от него кучка кирпичей. Теперь городская земля снова принадлежит городу или жильцы-наследники бабушек в праве продать свой гектар под бывшим хрушем застройщику, который рассчитается с ними квартирами улучшенной планировки? :D

госсобственность
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11280
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.

думаете строители сложат лапки и склеят ласты?
Фейслесс в 2014 утверждал, что в убыток строить не будут. я говорил, что будут строить будут больше, чтоб держаться за счет оборота.
Кушнир из КГС тоже пару-тройку лет назад говорил, что нужен девал, чтоб закрутились стройки. Это когда с 28 на 26 упал курс.
Всё будет хорошо. но не быстро
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10491
З нами з: 10.06.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:11

  airmax78 написав:Совсем пилять с историей не знакомы наши зажратые далпайопы.

Интерсно, за сколько минут лишились бы должностей и были преданы позору депутаты или министры где-нибудь в Германии или Италии, если бы вышел подобный циркуляр.
artlife
 
Повідомлень: 277
З нами з: 07.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3286328732883289>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: RdeNiro, Richi і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1789, 1790, 1791
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17908 2904425
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 20:42
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11523
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16501)
25.03.2020 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.