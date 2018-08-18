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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32883289329032913292>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 86
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
24%
21
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:37

artlife, да, вот по тому поводу, что описывал antey1969, я тоже возмущена. Но давайте все-таки немного проверять информацию - и так все на нервах, не стоит нагнетать (и так понятно, что ж***).
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:39

  Ser Fil написав:
  airmax78 написав:Я бы не спешил уходить в отказ. Форс-Мажор только дает отсрочку, но не уменьшает основное обязательство. Я бы договаривался "за коммуналь" или около того.

Если мы за "жилую", то "за коммуналь" надо платить по-любому, чтобы оставаться добросовестным пользователем, который с квитанциями и ключами даже без договора аренды находится под прямой защитой Конституции, и может сразу вызывать полицию в случае любого посягательства владельца на своё арендованное жилище и/или безопасность.

неужели?
у вас как арендатора заключены договора с обслуживающими организациями(поставщиками услуг)?
личный опыт?
расскажите поподробней о вызове полиции в случае "посягательства владельца", очень познавательно будет
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42

  Natt написав:
  artlife написав:
  Serg-ik написав:Есть закон
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80
его надо выполнять, даже если романтики типа Зеленского хотят ездить на велосипеде или за рулём. Для выполнения нужно соблюдения минимальных условий

Там дело не в охране. Почитайте документ. Там о том, что в первую очередь дефицитные палаты, оборудование, медикаменты, опытные врачи и персонал в государственных мед.учреждениях будут направлены на лечение "лиц с гос. охраной", то есть депутатов, министров и т.д.

Депутаты и все министры туда не входят, не надо накалять. Вот список лиц с госохраной "Государственная охрана осуществляется в отношении Президента Украины, Премьер-министра Украины, Председателя Верховной Рады, Председателя Конституционного суда Украины, Председателя Верховного суда Украины, Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины, Министра иностранных дел Украины, Генерального Прокурора Украины".

Уж не Ты ли? подписавшая дурку клеишь? Посчитай - 8 - Феофании не хватит? И теперь спроси: зачем столько ресурсов предусмотрено ... :mrgreen:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:48

  Natt написав:artlife, да, вот по тому поводу, что описывал antey1969, я тоже возмущена. Но давайте все-таки немного проверять информацию - и так все на нервах, не стоит нагнетать (и так понятно, что ж***).

Вы знаете, ни капли не нагнетая, я абсолютно уверен, что депутатов и министров именно так и будут лечить, как написано в этом циркуляре(и уже лечат, как рассказал antey1969). За государственный счет, первоочередно выделяя им дефицитные палаты, оборудование, медикаменты и опытных врачей. Давайте последим за новостями и посмотрим на депутатов, лежащих в общих палатах и в равных условиях с пенсионерами.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:51

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Те кто застрял в стройке - соболезнования. Те кто не успел - поздравления.

думаете строители сложат лапки и склеят ласты?
Фейслесс в 2014 утверждал, что в убыток строить не будут. я говорил, что будут строить будут больше, чтоб держаться за счет оборота.
Кушнир из КГС тоже пару-тройку лет назад говорил, что нужен девал, чтоб закрутились стройки. Это когда с 28 на 26 упал курс.
Всё будет хорошо. но не быстро

Так по вашему они с 2014 в убыток строили?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:53

  Ser Fil написав:Посчитай - 8 - Феофании не хватит? И теперь спроси: зачем столько ресурсов предусмотрено ... :mrgreen:

Да, определен перечень из 17 медучреждений.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу форс-мажора. Он НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от аренды, он освобождает от пени и штрафов. Аренду потом все равно приейдется заплатить. Хоть деньгами, хоть б/у макбуком, хоть б/у ифоном (арендаторы в дешевом сегменте любят макбуки и айфоны, реально).

Не выезжает арендатор- отключаем э/э и воду в квартиру, пишем заявления в киевэнерго и водоканал «прошу тимчасово призупинити обслуговування».

Проблема в том, что в этом случае арендатор может сьехать безконтрольно, со своим макбуком.
Поэтому все-таки лучше старым проверенным способом - поменяли замки и сидим, ждем. Часа через 3 самый упертый арендатор станет сговорчивым.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:57

Давайте все-таки эту тему или в политике, или в профильной ветке о коронавирусе обсуждать.

По теме ветки - пока наблюдаю за двумя стройками, в которые встряла. Без валерьянки, так как поздно пить валерьянку, когда печень отказала.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Во все кризисы стройки останавливались т.к. никто не покупал из-за отсутствия денег, а что сейчас?! Какой Фейслесс, какой Кушнир? Недвижка всегда падает первая, а поднимается последняя т.к. дорого стоит и не является товаром первой необходимости. Вот когда все упадут, умрут, оживут, начнут зарабатывать - вот тогда и начнёт оживать недвижка.

Память, как и любовь, живет три года
Напомните, что упало из недвижки в 2014-2015? Какие стройки в Киеве остановили?
я помню начало продаж на Подвысоцкого, Крушельницкой и первой очереди Французского квартала
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:01

  Natt написав:artlife, да, вот по тому поводу, что описывал antey1969, я тоже возмущена. Но давайте все-таки немного проверять информацию - и так все на нервах, не стоит нагнетать (и так понятно, что ж***).

Поверьте, это был утренний инсайд из Александровки.
А кто-то думал, что будет иначе?)))
Когда в госбольницу ложится даже не депутат, а его помощник или его родственник, медикаменты отделения вымываются на два месяца вперед, ибо из Горздрава больнице строго говорят "все есть, все есть", а вип-палаты есть давно в каждой больнице Киева.
Просто сейчас приказ издан, чтобы именно интенсив-вип подготовили заранее, лучшей аппаратурой заполнили, неприкасаемый запас медикаментов отложили, заранее сформировали состав вип-бригад из интенсивистов, не смели вип-койкоместо использовать для обычных пациентов.
antey1969
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