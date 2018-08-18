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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:37
artlife, да, вот по тому поводу, что описывал antey1969, я тоже возмущена. Но давайте все-таки немного проверять информацию - и так все на нервах, не стоит нагнетать (и так понятно, что ж***).
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:39
неужели?
у вас как арендатора заключены договора с обслуживающими организациями(поставщиками услуг)?
личный опыт?
расскажите поподробней о вызове полиции в случае "посягательства владельца", очень познавательно будет
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Сер 25 бер, 2020 21:42
Уж не Ты ли? подписавшая дурку клеишь? Посчитай - 8 - Феофании не хватит? И теперь спроси: зачем столько ресурсов предусмотрено ...
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:48
Вы знаете, ни капли не нагнетая, я абсолютно уверен, что депутатов и министров именно так и будут лечить, как написано в этом циркуляре(и уже лечат, как рассказал antey1969). За государственный счет, первоочередно выделяя им дефицитные палаты, оборудование, медикаменты и опытных врачей. Давайте последим за новостями и посмотрим на депутатов, лежащих в общих палатах и в равных условиях с пенсионерами.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:51
Так по вашему они с 2014 в убыток строили?
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:53
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По поводу форс-мажора. Он НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от аренды, он освобождает от пени и штрафов. Аренду потом все равно приейдется заплатить. Хоть деньгами, хоть б/у макбуком, хоть б/у ифоном (арендаторы в дешевом сегменте любят макбуки и айфоны, реально).
Не выезжает арендатор- отключаем э/э и воду в квартиру, пишем заявления в киевэнерго и водоканал «прошу тимчасово призупинити обслуговування».
Проблема в том, что в этом случае арендатор может сьехать безконтрольно, со своим макбуком.
Поэтому все-таки лучше старым проверенным способом - поменяли замки и сидим, ждем. Часа через 3 самый упертый арендатор станет сговорчивым.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:57
Давайте все-таки эту тему или в политике, или в профильной ветке о коронавирусе обсуждать.
По теме ветки - пока наблюдаю за двумя стройками, в которые встряла. Без валерьянки, так как поздно пить валерьянку, когда печень отказала.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Память, как и любовь, живет три года
Напомните, что упало из недвижки в 2014-2015? Какие стройки в Киеве остановили?
я помню начало продаж на Подвысоцкого, Крушельницкой и первой очереди Французского квартала
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:01
Поверьте, это был утренний инсайд из Александровки.
А кто-то думал, что будет иначе?)))
Когда в госбольницу ложится даже не депутат, а его помощник или его родственник, медикаменты отделения вымываются на два месяца вперед, ибо из Горздрава больнице строго говорят "все есть, все есть", а вип-палаты есть давно в каждой больнице Киева.
Просто сейчас приказ издан, чтобы именно интенсив-вип подготовили заранее, лучшей аппаратурой заполнили, неприкасаемый запас медикаментов отложили, заранее сформировали состав вип-бригад из интенсивистов, не смели вип-койкоместо использовать для обычных пациентов.
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