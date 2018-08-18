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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3289329032913292>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 86
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
24%
21
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:06

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Во все кризисы стройки останавливались т.к. никто не покупал из-за отсутствия денег, а что сейчас?! Какой Фейслесс, какой Кушнир? Недвижка всегда падает первая, а поднимается последняя т.к. дорого стоит и не является товаром первой необходимости. Вот когда все упадут, умрут, оживут, начнут зарабатывать - вот тогда и начнёт оживать недвижка.

Память, как и любовь, живет три года
Напомните, что упало из недвижки в 2014-2015? Какие стройки в Киеве остановили?
я помню начало продаж на Подвысоцкого, Крушельницкой и первой очереди Французского квартала


Могли взять в любой из этих строек на выбор, но.... :(
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:08

  Natt написав:наблюдаю за двумя стройками, в которые встряла..


Ничесебе!!!
Вот уже маленький лендлордик подрастает с 3 квартирками (в 1 живем, 2 сдаем).
Натт, браво! Развод пошел вам на пользу? Муж таки не был кормильцем? А тратил много?

Правильно сделали что бросили его, и его коханку оставили без жилья. Пусть крутятся сами!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Так по вашему они с 2014 в убыток строили?
об этом мы никогда не узнаем. В баксах-возможно. В 2014-2015, то, что начато было при курсе 8
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Поэтому все-таки лучше старым проверенным способом - поменяли замки и сидим, ждем. Часа через 3 самый упертый арендатор станет сговорчивым.

Это как? Пока арендатор вне квартиры, вы меняете замки? а потом не отдаёте имущество? Это как бы на статью уголовного кодекса потянет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:17

Serg-ik ну да,только средний возраст домов в странах Восточной и Центральной Европы раза в 3,наверное,больше,чем наших.Про статиску обеспеченности жильем кв.м на чел не буду утверждать, но намного больший процент населения живет в небольших арендных квартирах, у нас арендаторы живут в лучших условия и уж точно с лучшим ремонтом за раза в 2-3 меньшие деньги.Не говоря уже про часть Европы,примыкающую к Атлантике.А количество кранов только на Харьковском превосходит Прагу и Вену вместе взятые.Не нужно нам столько новостроев сейчас,лучше над инфраструктурой работать
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Массовое строительство со сносом хрущей, сталинок, кт, кту, бпс, домов УКО, УКБ и КГС возможно будет только когда здесь хотя бы лет 10 будет стабильный экономический рост, ипотека, а средняя цена квадрата уверенно перешагнет 1.5 куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:23

  Serg-ik написав:Прохожий у меня нет жены

Ще один камінг аут
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:25

"... запускай Берлагу!"

  Прохожий написав:
  Ser Fil написав:
  airmax78 написав:Я бы не спешил уходить в отказ. Форс-Мажор только дает отсрочку, но не уменьшает основное обязательство. Я бы договаривался "за коммуналь" или около того.

Если мы за "жилую", то "за коммуналь" надо платить по-любому, чтобы оставаться добросовестным пользователем, который с квитанциями и ключами даже без договора аренды находится под прямой защитой Конституции, и может сразу вызывать полицию в случае любого посягательства владельца на своё арендованное жилище и/или безопасность.

неужели?
у вас как арендатора заключены договора с обслуживающими организациями(поставщиками услуг)?
личный опыт?
расскажите поподробней о вызове полиции в случае "посягательства владельца", очень познавательно будет

Ну если сами не можете, то Рада вам в помощь... :mrgreen:
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rade-khotjat-vdvoe-snizit-kvartirosemshchikam-razmer-arendnoj-platy-za-zhile-3891609?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:26

airmax78 да,если и будут продолжатся пилотные проэкты со сносом,то только в узких локациях с интересной экономикой,Нижний Печерск например.И действительно,здесь важна прогнозируемость и стабильность, а шлаком застраивать равнинную местность с уже готовыми коммуникациями,в большинстве случаев,пора прекращать
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:27

  airmax78 написав:Массовое строительство со сносом хрущей, сталинок, кт, кту, бпс, домов УКО, УКБ и КГС возможно будет только когда здесь хотя бы лет 10 будет стабильный экономический рост, ипотека, а средняя цена квадрата уверенно перешагнет 1.5 куе.


Ну хрущи то еще понятно. А вот кт, бпс чем провинились? :mrgreen: не ну конечно, вместо 12-16 этажей по 4 квартиры, всунуть 25 этажки по 10... :mrgreen:
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