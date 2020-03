Додано: Сер 25 бер, 2020 22:23

Serg-ik написав: Прохожий у меня нет жены у меня нет жены

Ще один камінг аут Ще один камінг аут

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/