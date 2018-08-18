Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Во все кризисы стройки останавливались т.к. никто не покупал из-за отсутствия денег, а что сейчас?! Какой Фейслесс, какой Кушнир? Недвижка всегда падает первая, а поднимается последняя т.к. дорого стоит и не является товаром первой необходимости. Вот когда все упадут, умрут, оживут, начнут зарабатывать - вот тогда и начнёт оживать недвижка.
Память, как и любовь, живет три года Напомните, что упало из недвижки в 2014-2015? Какие стройки в Киеве остановили? я помню начало продаж на Подвысоцкого, Крушельницкой и первой очереди Французского квартала
Могли взять в любой из этих строек на выбор, но....
Serg-ik ну да,только средний возраст домов в странах Восточной и Центральной Европы раза в 3,наверное,больше,чем наших.Про статиску обеспеченности жильем кв.м на чел не буду утверждать, но намного больший процент населения живет в небольших арендных квартирах, у нас арендаторы живут в лучших условия и уж точно с лучшим ремонтом за раза в 2-3 меньшие деньги.Не говоря уже про часть Европы,примыкающую к Атлантике.А количество кранов только на Харьковском превосходит Прагу и Вену вместе взятые.Не нужно нам столько новостроев сейчас,лучше над инфраструктурой работать
Массовое строительство со сносом хрущей, сталинок, кт, кту, бпс, домов УКО, УКБ и КГС возможно будет только когда здесь хотя бы лет 10 будет стабильный экономический рост, ипотека, а средняя цена квадрата уверенно перешагнет 1.5 куе.
airmax78 написав:Я бы не спешил уходить в отказ. Форс-Мажор только дает отсрочку, но не уменьшает основное обязательство. Я бы договаривался "за коммуналь" или около того.
Если мы за "жилую", то "за коммуналь" надо платить по-любому, чтобы оставаться добросовестным пользователем, который с квитанциями и ключами даже без договора аренды находится под прямой защитой Конституции, и может сразу вызывать полицию в случае любого посягательства владельца на своё арендованное жилище и/или безопасность.
неужели? у вас как арендатора заключены договора с обслуживающими организациями(поставщиками услуг)? личный опыт? расскажите поподробней о вызове полиции в случае "посягательства владельца", очень познавательно будет
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы
airmax78 да,если и будут продолжатся пилотные проэкты со сносом,то только в узких локациях с интересной экономикой,Нижний Печерск например.И действительно,здесь важна прогнозируемость и стабильность, а шлаком застраивать равнинную местность с уже готовыми коммуникациями,в большинстве случаев,пора прекращать
airmax78 написав:Массовое строительство со сносом хрущей, сталинок, кт, кту, бпс, домов УКО, УКБ и КГС возможно будет только когда здесь хотя бы лет 10 будет стабильный экономический рост, ипотека, а средняя цена квадрата уверенно перешагнет 1.5 куе.
Ну хрущи то еще понятно. А вот кт, бпс чем провинились? не ну конечно, вместо 12-16 этажей по 4 квартиры, всунуть 25 этажки по 10...