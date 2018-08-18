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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3289329032913292

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 86
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
24%
21
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:31

  Ser Fil написав:
  Прохожий написав:
  Ser Fil написав:Если мы за "жилую", то "за коммуналь" надо платить по-любому, чтобы оставаться добросовестным пользователем, который с квитанциями и ключами даже без договора аренды находится под прямой защитой Конституции, и может сразу вызывать полицию в случае любого посягательства владельца на своё арендованное жилище и/или безопасность.

неужели?
у вас как арендатора заключены договора с обслуживающими организациями(поставщиками услуг)?
личный опыт?
расскажите поподробней о вызове полиции в случае "посягательства владельца", очень познавательно будет

Ну если сами не можете, то Рада вам в помощь... :mrgreen:
https://ubr.ua/market/real-estate/v-rade-khotjat-vdvoe-snizit-kvartirosemshchikam-razmer-arendnoj-platy-za-zhile-3891609?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы

ну понятно, на выходе ожидаемый пук-пук от почитателя зеклоуна...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 25 бер, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:31

  flyman написав:
  Serg-ik написав:Прохожий у меня нет жены

Ще один камінг аут

Кстати да, не понял, вроде ж была жена, Снежная Королева. Куда делась?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Andreiii написав:Не нужно нам столько новостроев сейчас,лучше над инфраструктурой работать
у жилья и инфраструктуры разные заказчики-плательщики
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:43

  Ser Fil написав:[
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы

это может использовать только тот, у кого договор, нотариальный. то есть депутат, чиновник и небольшое количество важных сотрудников солидных фирм
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:вроде ж была жена, Снежная Королева. Куда делась?

вы меня с кем то путаете, возможно со своими многочисленными арендаторами
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:49

  Прохожий написав:
  rjkz написав:В 2008 летом, когда в США уже вовсю все валилось, в Украине бабло сыпалось на голову и мы не понимали о каком кризисе можно говорить.

Я лично всю гривну поступающую тут же переводил в "ненужный" бакс)


Я глупее поступил.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:51

  Прохожий написав:
  artlife написав:Кто знает, какой статус земли под обычными городскими хрущами? Например, пришел лет через 50 хрущ в полную негодность, признан аварийным, развалился и осталась от него кучка кирпичей. Теперь городская земля снова принадлежит городу или жильцы-наследники бабушек в праве продать свой гектар под бывшим хрушем застройщику, который рассчитается с ними квартирами улучшенной планировки? :D

госсобственность


коммунальная
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  #<1 ... 3289329032913292
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