Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ser Fil написав:Если мы за "жилую", то "за коммуналь" надо платить по-любому, чтобы оставаться добросовестным пользователем, который с квитанциями и ключами даже без договора аренды находится под прямой защитой Конституции, и может сразу вызывать полицию в случае любого посягательства владельца на своё арендованное жилище и/или безопасность.
неужели? у вас как арендатора заключены договора с обслуживающими организациями(поставщиками услуг)? личный опыт? расскажите поподробней о вызове полиции в случае "посягательства владельца", очень познавательно будет
В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы
ну понятно, на выходе ожидаемый пук-пук от почитателя зеклоуна...
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 25 бер, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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В Верховной Раде предложили защитить права арендаторов жилья на время действия в Украине карантина, который сегодня продлили до 24 апреля. Депутат Александр Дубинский подал в парламент соответствующий законопроект (№3255). Согласно документу, собственники жилья не имеют права выселить арендаторов до истечения срока карантина, то есть обстоятельств непреодолимой силы
это может использовать только тот, у кого договор, нотариальный. то есть депутат, чиновник и небольшое количество важных сотрудников солидных фирм
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
artlife написав:Кто знает, какой статус земли под обычными городскими хрущами? Например, пришел лет через 50 хрущ в полную негодность, признан аварийным, развалился и осталась от него кучка кирпичей. Теперь городская земля снова принадлежит городу или жильцы-наследники бабушек в праве продать свой гектар под бывшим хрушем застройщику, который рассчитается с ними квартирами улучшенной планировки?